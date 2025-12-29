Ex de Bruna Marquezine faz post sugestivo após novo flagra da atriz com Shawn Mendes: 'Melhor coisa ficar solteiro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:11
João Guilherme fez uma publicação sugestiva nas redes sociais após o mais novo flagra de Bruna Marquezine, sua ex-namorada, com Shawn Mendes. A atriz e o astro canadense desembarcaram juntos em Maceió, Alagoas, no último domingo (28). Pouco depois, o filho de Leonardo publicou uma selfie sem camisa e incluiu a música "Posso Até Não Te Dar Flores", de MC Ryan SP, MC Jacaré e MC Meno K.
A letra diz: "Melhor coisa ficar solteiro. Esperei chegar o verão, tirei a aliança do dedo. Se pra tu tá bom, pra mim também. Melhor coisa é ficar solteiro. Nós 'tá' vivendo tudo que era desejo".
João Guilherme
Não demorou muito para os seguidores reagirem à postagem do ator. "A música, Jotinha não é bobo (risos). Amo o divo", disse uma pessoa. "Melhor coisa é ficar solteiro mesmo, Joãozinho, Bruna não merece você", acrescentou mais uma. "Só quem entendeu", falou uma terceira. "10 x 0 no chau Mendes", comentou mais uma.
Nos Stories, João Guilherme compartilhou um post em inglês que diz: "Às vezes você precisa sair do modo multijogador e começar a jogar o modo história".
Web resgata João Guilherme dizendo que Shawn Mendes era um de seus cantores preferidos
Bruna Marquezine tem sido vista com frequência com Shawn Mendes, que tem passado bastante tempo no Brasil. A proximidade dos artistas fez aumentarem os rumores de um possível affair entre eles. Pouco antes, porém, os fãs viviam a expectativa de uma reconciliação entre a atriz e João Guilherme. Os dois brasileiros estavam sendo vistos juntos em festas e jantares com amigos.
João e Bruna namoraram de agosto de 2024 até fevereiro deste ano e ainda compartilham a "guarda" de dois cachorrinhos, Haku e Chihiro.