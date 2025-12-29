FAMOSOS

Ex de Bruna Marquezine faz post sugestivo após novo flagra da atriz com Shawn Mendes: 'Melhor coisa ficar solteiro'

João Guilherme publicou uma selfie sem camisa e rendeu comentários dos seguidores

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 08:11

Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução | X

João Guilherme fez uma publicação sugestiva nas redes sociais após o mais novo flagra de Bruna Marquezine, sua ex-namorada, com Shawn Mendes. A atriz e o astro canadense desembarcaram juntos em Maceió, Alagoas, no último domingo (28). Pouco depois, o filho de Leonardo publicou uma selfie sem camisa e incluiu a música "Posso Até Não Te Dar Flores", de MC Ryan SP, MC Jacaré e MC Meno K.

A letra diz: "Melhor coisa ficar solteiro. Esperei chegar o verão, tirei a aliança do dedo. Se pra tu tá bom, pra mim também. Melhor coisa é ficar solteiro. Nós 'tá' vivendo tudo que era desejo".

Não demorou muito para os seguidores reagirem à postagem do ator. "A música, Jotinha não é bobo (risos). Amo o divo", disse uma pessoa. "Melhor coisa é ficar solteiro mesmo, Joãozinho, Bruna não merece você", acrescentou mais uma. "Só quem entendeu", falou uma terceira. "10 x 0 no chau Mendes", comentou mais uma.

Nos Stories, João Guilherme compartilhou um post em inglês que diz: "Às vezes você precisa sair do modo multijogador e começar a jogar o modo história".

Bruna Marquezine tem sido vista com frequência com Shawn Mendes, que tem passado bastante tempo no Brasil. A proximidade dos artistas fez aumentarem os rumores de um possível affair entre eles. Pouco antes, porém, os fãs viviam a expectativa de uma reconciliação entre a atriz e João Guilherme. Os dois brasileiros estavam sendo vistos juntos em festas e jantares com amigos.