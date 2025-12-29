PROFECIA

Previsões de Nostradamus para 2026 incluem tragédia com um famoso

Previsões para o próximo ano também incluem ataque de abelhas e guerra

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:40

Quadro retratando Michel de Nostradamus (1503-1566) Crédito: Reprodução

O astrólogo, médico e vidente francês Michel de Nostradamus (1503-1566), que viveu no século XVI, é conhecido por ter deixado uma série de previsões, que muitas pessoas acreditam estar relacionadas a eventos futuros. As frases são enigmáticas, e foram escritas misturando francês, latim e grego. Entre elas, uma tragédia com uma celebridade internacional que aconteceria no ano que vem.

O jornal britânico Daily Star listou quatro previsões deixadas pelo profeta para o ano que vem. Todas constam em um trecho do livro "As Profecias", publicado por Nostradamus em 1555, e estão acompanhadas do número 26, em uma possível referência ao ano de 2026.

De acordo com o veículo, "no 26º verso da Centúria I [do livro de 1555], Nostradamus declara que ‘o grande homem será abatido durante o dia por um raio’. Essa grande figura poderia representar desde alguém da realeza britânica até um líder mundial ou até mesmo uma celebridade".

As outras previsões também não são nada animadoras. Por exemplo, há uma passagem do livro em que ele afirma que “o grande enxame de abelhas surgirá pela emboscada noturna”. As abelhas podem não ser literais e simbolizar algo, mas isso permanece um mistério.