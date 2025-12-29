Indireta para Paolla Oliveira? Diogo Nogueira faz desabafo em show e público vê recado para a ex

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:10
Diogo Nogueira chamou atenção em seu primeiro show após anunciar o fim do relacionamento de 5 anos com Paolla Oliveira. O cantor fez um desabafo durante a apresentação na quadra da Portela, na noite do último sábado (27), e o público apontou uma suposta indireta para a atriz. O momento aconteceu logo após o artista cantar a primeira música da noite, "Clareou".
"A última vez que vim aqui, o clima estava pesado, pesado, pesado. Agora estou muito leve, muito leve, leve, leve", disse Diogo. A fala, segundo o jornal Extra, aconteceu dessa forma mesmo, repedindo várias vezes do palco.
De acordo com uma fonte do veículo, que presenciou a cena, o público que estava no show logo interpretou a cena como um recado para a ex-namorada. O cantor estava bastante animado e dançou muito durante toda a apresentação.
Diogo, de 44 anos, e Paolla, de 43, anunciaram o fim do relacionamento na última segunda-feira (21), um post em conjunto nas redes sociais. Na publicação, os dois falavam em "final feliz".
"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", diz o texto assinado pelo agora ex-casal.