Virginia e Vini Jr. anunciam retorno para Madri após temporada de resort de luxo na Bahia: ‘Voltar pra casa’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:47
Virginia e Vini Jr. surpreenderam ao escolher um dos complexos mais disputados de Trancoso, na Bahia, para curtir o verão. Neste domingo (28), o casal se despediu da Reserva Jacumã, vizinha a Praia do Espelho.
Através das redes sociais, o jogador anunciou o retorno para casa após passar uma temporada com a namorada no resort de luxo. "Voltar 'pra' casa ??. Obrigada bahiaaaa ❤️?", escreveu o jogador, com uma foto de um piloto no estacionamento de jatinhos em Porto Seguro.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
A influenciadora e o atleta chegaram na Bahia na última quinta-feira (25), em um jatinho. Virginia fez uma publicação nas redes sociais que já tinha chegado a Madri, na Espanha. “E nossas férias de verão chegaram ao fim!!! Chegamos no friooo de Madrid ?❄️”, escreveu na legenda da publicação com vários registros da empresária com as filhas Maria Flor e Maria Alice, além de José Leonardo, frutos do relacionamento com Zé Felipe.
Nas redes sociais, Virginia compartilhou diversos registros ao lado de Vini Jr., se divertindo. A influenciadora posou na piscina, usando biquíni combinando com as roupas de banho do craque e dos filhos. Além disso, o mais novo casal compartilhou uma foto trocando beijos.
Os pequenos se juntaram ainda a outras crianças que estavam no resort, convidados de Virginia, para brincar. Animadores também foram contratados para comandar a diversão. Desde que chegou à Bahia, o casal mostrou detalhes do passeio no destino turístico famoso entre celebridades, especialmente nessa época do ano. Na manhã de sexta-feira (26), a influenciadora treinou e fez yoga ao ar livre. Vini Jr. também continuou com a rotina de treinos.