FIM DA FARRA

Virginia e Vini Jr. anunciam retorno para Madri após temporada de resort de luxo na Bahia: ‘Voltar pra casa’

Influenciadora e craque do Real Madrid passaram alguns dias em Trancoso

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:47

Casal anunciou volta para Madrid Crédito: Reprodução | Instragram

Virginia e Vini Jr. surpreenderam ao escolher um dos complexos mais disputados de Trancoso, na Bahia, para curtir o verão. Neste domingo (28), o casal se despediu da Reserva Jacumã, vizinha a Praia do Espelho.

Através das redes sociais, o jogador anunciou o retorno para casa após passar uma temporada com a namorada no resort de luxo. "Voltar 'pra' casa ??. Obrigada bahiaaaa ❤️?", escreveu o jogador, com uma foto de um piloto no estacionamento de jatinhos em Porto Seguro.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia 1 de 17

A influenciadora e o atleta chegaram na Bahia na última quinta-feira (25), em um jatinho. Virginia fez uma publicação nas redes sociais que já tinha chegado a Madri, na Espanha. “E nossas férias de verão chegaram ao fim!!! Chegamos no friooo de Madrid ?❄️”, escreveu na legenda da publicação com vários registros da empresária com as filhas Maria Flor e Maria Alice, além de José Leonardo, frutos do relacionamento com Zé Felipe.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou diversos registros ao lado de Vini Jr., se divertindo. A influenciadora posou na piscina, usando biquíni combinando com as roupas de banho do craque e dos filhos. Além disso, o mais novo casal compartilhou uma foto trocando beijos.