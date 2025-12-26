Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Isabel Veloso passa por nova cirurgia e marido comemora: 'Deus é bom'

Após ser entubada, influenciadora precisou realizar procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:42

Isabel Veloso realizou uma traqueostomia nesta sexta-feira (26)
Isabel Veloso realizou uma traqueostomia nesta sexta-feira (26) Crédito: Reprodução

Após ser extubada nesta quinta-feira (25), a influenciadora Isabel Veloso precisou passar por um novo procedimento cirúrgico: uma traqueostomia. A informação foi divulgada pelo marido da jovem, o também influenciador Lucas Borbas. Através dos Stories do Instagram, ele afirmou que "ocorreu tudo bem" e celebrou: "Deus é bom!".

A traqueostomia é uma cirurgia que cria uma abertura na traqueia (garganta) para o pescoço, formando uma espécie de atalho para o ar entrar diretamente nos pulmões, desviando das vias aéreas superiores (nariz/boca). O procedimento é realizado quando há obstrução das vias respiratórias, insuficiência grave ou necessidade de ventilação mecânica prolongada, podendo ser temporária ou permanente.

Atualizações sobre o estado de saúde de Isabel Veloso

Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Anúncio da extubação de Isabel Veloso por Reprodução
Pai de Isabel Veloso celebra avanços na UTI e fala em 'grandes vitórias' na recuperação da filha por Reprodução/Redes sociais
Pai de Isabel Veloso celebra avanços na UTI e fala em 'grandes vitórias' na recuperação da filha por Reprodução/Redes sociais
Lucas Borbas divulga campanha de doação de sangue para Isabel Veloso por Reprodução/Redes sociais
Story de irmã de Isabel Veloso por Reprodução/Redes sociais
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Story do pai de Isabel Veloso por Reprodução
Marido atualizou quadro de saúde de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Comunicado postado por Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso passou mal e teve que ser internada por Reprodução | Instagram
Lucas Borbas posta sobre Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Lucas Borbas posta sobre Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Instagram desativa conta de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso nos seus stories nesta quarta (4) por Reprodução / Redes Sociais
Isabel Veloso conversa com seguidores por Redes sociais
Story de Isabel Veloso por Instagram
1 de 22
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais

LEIA MAIS

Isabel Veloso é extubada após 3 semanas na UTI: 'Milagre!'

Pai de Isabel Veloso celebra avanços na UTI e fala em 'grandes vitórias' na recuperação da filha

Marido de Isabel Veloso convoca campanha de doação de sangue: 'Urgente'

Lucas Borbas publica carta aberta para Isabel Veloso e emociona: ‘Entrego o melhor nas mãos de Deus'

Após anunciar corrente de oração, Lucas Borbas atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso: ‘Ganhei meu dia’

Evolução do quadro de Isabel

Isabel Veloso foi internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, em 27 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, porém, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia e, então, foi entubada.

No último dia 15, o marido de Isabel, Lucas Borbas, informou que a influenciadora estava sedada e estável e, mais recentemente, ele veio à público pedir orações pela melhora da amada. Em seguida, ele convocou uma campanha para doação urgente de sangue para a companheira.

Nesta quinta-feira (25), felizmente, Isabel, de 19 anos, teve uma melhora e foi extubada.

A influencer foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021.

Leia mais

Imagem - Situação inusitada em Dona de Mim faz Leo perceber que não quer ficar com Marlon

Situação inusitada em Dona de Mim faz Leo perceber que não quer ficar com Marlon

Imagem - Davi Brito fica mais de 6h ao vivo tomando cerveja e fãs apontam: 'A lipo já era'

Davi Brito fica mais de 6h ao vivo tomando cerveja e fãs apontam: 'A lipo já era'

Imagem - Hora de estar por perto: tire a sua sorte do dia para esta sexta (26)

Hora de estar por perto: tire a sua sorte do dia para esta sexta (26)

Tags:

Hospital Isabel Veloso Lucas Borbas

Mais recentes

Imagem - Os hábitos que você deve ter no banho que te ajudam a prevenir fraturas e doenças infecciosas

Os hábitos que você deve ter no banho que te ajudam a prevenir fraturas e doenças infecciosas
Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
Imagem - Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

MAIS LIDAS

Imagem - Silêncio e tristeza: a despedida de Mãe Carmen do Gantois
01

Silêncio e tristeza: a despedida de Mãe Carmen do Gantois

Imagem - Vai ao show de Roberto Carlos? Saiba tudo sobre o evento em Salvador
02

Vai ao show de Roberto Carlos? Saiba tudo sobre o evento em Salvador

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional
03

Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
04

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil