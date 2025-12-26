Isabel Veloso passa por nova cirurgia e marido comemora: 'Deus é bom'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17:42
Após ser extubada nesta quinta-feira (25), a influenciadora Isabel Veloso precisou passar por um novo procedimento cirúrgico: uma traqueostomia. A informação foi divulgada pelo marido da jovem, o também influenciador Lucas Borbas. Através dos Stories do Instagram, ele afirmou que "ocorreu tudo bem" e celebrou: "Deus é bom!".
A traqueostomia é uma cirurgia que cria uma abertura na traqueia (garganta) para o pescoço, formando uma espécie de atalho para o ar entrar diretamente nos pulmões, desviando das vias aéreas superiores (nariz/boca). O procedimento é realizado quando há obstrução das vias respiratórias, insuficiência grave ou necessidade de ventilação mecânica prolongada, podendo ser temporária ou permanente.
Atualizações sobre o estado de saúde de Isabel Veloso
Isabel Veloso foi internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, em 27 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.
Poucos dias depois, porém, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia e, então, foi entubada.
No último dia 15, o marido de Isabel, Lucas Borbas, informou que a influenciadora estava sedada e estável e, mais recentemente, ele veio à público pedir orações pela melhora da amada. Em seguida, ele convocou uma campanha para doação urgente de sangue para a companheira.
Nesta quinta-feira (25), felizmente, Isabel, de 19 anos, teve uma melhora e foi extubada.
A influencer foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021.