Hora de estar por perto: tire a sua sorte do dia para esta sexta (26)

Elis Freire
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia ideal para estar por perto do que te faz bem. Esta sexta-feira (26) será de muito carinho, amor, declarações e recomeços. É o momento de ver uma série em família, tomar um chá e ouvir uma boa música para cuidar da alma e da mente. Tudo pode parecer bagunçado diante das festas de fim de ano, mas o dia de hoje te colocará te volta ao centro.
A sorte do dia te mostrará que sem pensar muito você saberá o que deseja, onde quer estar e ao lado de quem. Siga a sua intuição e descanse.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
"O melhor lugar do mundo é aqui e agora" - Gilberto Gil
