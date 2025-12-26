RECADO

Hora de estar por perto: tire a sua sorte do dia para esta sexta (26)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um dia ideal para estar por perto do que te faz bem. Esta sexta-feira (26) será de muito carinho, amor, declarações e recomeços. É o momento de ver uma série em família, tomar um chá e ouvir uma boa música para cuidar da alma e da mente. Tudo pode parecer bagunçado diante das festas de fim de ano, mas o dia de hoje te colocará te volta ao centro.

A sorte do dia te mostrará que sem pensar muito você saberá o que deseja, onde quer estar e ao lado de quem. Siga a sua intuição e descanse.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"O melhor lugar do mundo é aqui e agora" - Gilberto Gil