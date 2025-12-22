Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:17
2026 promete revirar as emoções de cabeça para baixo! No campo dos relacionamentos amorosos, a movimentação de planetas lentos trará uma verdadeira prova de fogo para os casais, de acordo com os astrólogos. A previsão da Astrologia é que 3 signos terão grandes chances de serem traído dentro do namoro ou casamento, quebrando o coração ao descobrir a infidelidade do(a) parceiro (a).
Os signos no amor
Escorpião
O escorpiano já nasceu com um radar para mentiras, mas em 2026, a traição pode vir de onde você menos espera. O alerta aqui não é para se tornar paranoico, mas para confiar na sua intuição. Se algo parece fora do lugar, investigue antes de entregar seu coração por inteiro.
Sagitário
Já Sagitário tende a acreditar na boa fé de todos e, às vezes, peca pelo excesso de otimismo. Em 2026, Júpiter pode trazer uma sensação de “está tudo bem”, fazendo com que você baixe a guarda para pessoas mal-intencionadas e elas podem ser inclusive o (a) parceiro (a) ao seu lado.
Touro
Para o taurino, a traição dói dobrado porque mexe com sua necessidade de segurança. Os astros continuam provocando reviravoltas na sua vida, e isso pode atingir os contratos afetivos. Assim, fique atento a mudanças repentinas de comportamento do parceiro ou de amigos íntimos.
