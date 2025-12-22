Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Sorte decide agir e muda completamente o dia de três signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Um dia em que tudo flui com mais leveza e proteção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:00

Anjo, signos, transformação
Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 22 de dezembro, carrega uma sorte leve, quase discreta, mas muito real. Para três signos, a sensação é de proteção, alegria inesperada e momentos que aquecem o coração. A sorte aparece nas conexões, nas confirmações internas e na certeza de que seguir sendo quem se é continua sendo o melhor caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

Se você é um desses 3 signos, 2026 será o seu ano

Imagem - Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Imagem - O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

Câncer: Hoje é dia de perceber que você estava certo o tempo todo. Suas atitudes, sua gentileza e sua forma de tratar as pessoas retornam como reconhecimento e boas situações. A sorte aparece como confirmação de caminho e abre uma porta que depende apenas de você atravessar.

Dica cósmica: Continue sendo quem você é, isso já é o seu maior acerto.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Sagitário: Hoje é dia de receber incentivo emocional e se permitir acreditar mais no afeto. Uma conversa, convite ou gesto reacende sua confiança e traz entusiasmo. A sorte surge quando você se abre para viver algo novo, sem tantas defesas.

Dica cósmica: Às vezes, a melhor aventura começa no sentimento.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Aquário: Hoje é dia de confiar mais na própria voz. Você consegue filtrar opiniões externas e seguir o que realmente faz sentido para você. A sorte se manifesta quando você assume o controle das decisões e honra sua intuição.

Dica cósmica: Seu instinto sabe exatamente para onde ir.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
Imagem - Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
Imagem - Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
02

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira