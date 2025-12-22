O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00
O fim do ano sempre traz aquela sensação de revisão, limpeza e recomeço. Para muitos, é o melhor momento para definir intenções claras e alinhar energia com o que realmente importa. Manifestar, aqui, não é só desejar: é agir com foco, propósito e consciência. Cada signo tem um caminho específico para ajustar, liberar e atrair antes de abrir as portas para um novo ciclo. Veja a previsão do site "Times of India".
Áries: Manifestar coragem com calma. É hora de iniciar projetos que você deixou para depois, sem atropelar processos. Fortalecer vínculos, organizar a vida financeira e se abrir para curas emocionais fazem parte do seu pacote de fim de ano.
Dica cósmica: Não é pressa, é direção.
Touro: Manifestar estabilidade verdadeira. O momento pede fortalecer autoestima, reorganizar prioridades e buscar uma relação mais saudável com sua rotina e seu dinheiro. Conectar-se à natureza ajuda a manter tudo mais firme.
Dica cósmica: O simples sustenta o que importa.
Gêmeos: Manifestar clareza mental. Você precisa organizar ideias, aprimorar conversas importantes e selecionar melhor com quem divide sua energia. Criatividade e hábitos consistentes serão seus aliados.
Dica cósmica: Uma mente organizada cria caminhos.
Câncer: Manifestar proteção emocional. Fortaleça limites, cuide do lar, da família e da sua sensação de segurança. Estabilidade financeira e conforto no cotidiano também entram na sua lista.
Dica cósmica: Paz começa onde você se sente seguro.
Leão: Manifestar reconhecimento verdadeiro. Relações mais sinceras, coragem criativa e avanços profissionais fazem parte da sua virada. O foco agora é expressar seu brilho sem depender de validação externa.
Dica cósmica: Seu valor não precisa de plateia.
Virgem: Manifestar leveza. Soltar o perfeccionismo abre espaço para hábitos melhores, planos claros e mais abertura emocional. Estudo e novos conhecimentos enriquecem seu próximo ciclo.
Dica cósmica: A vida também acontece fora da planilha.
Libra: Manifestar confiança em si. Busque equilíbrio nas relações, beleza no cotidiano e uma vida financeira funcional. Relações mais verdadeiras, inclusive no trabalho, ganham destaque.
Dica cósmica: Escolha o que te devolve paz.
Escorpião: Manifestar renascimento. Soltar velhos pesos, confiar mais nas pessoas e permitir mudanças profissionais serão essenciais. Suas habilidades naturais florescem quando você para de se proteger demais.
Dica cósmica: Renovar exige coragem para sentir.
Sagitário: Manifestar expansão. Viajar, aprender e abrir espaço para novas crenças é fundamental. Abertura para prosperidade e abandono de ideias limitantes fecham seu ano com força.
Dica cósmica: Quando você acredita, a vida acompanha.
Capricórnio: Manifestar resultados sólidos. A hora é de fortalecer metas profissionais, cultivar relações mais profundas e cuidar melhor da saúde. Investimentos de longo prazo ganham força.
Dica cósmica: Constância é a sua verdadeira sorte.
Aquário: Manifestar impacto. Suas ideias importam, e agora você as coloca em movimento. Amizades verdadeiras, autenticidade emocional e ajustes na saúde entram no foco.
Dica cósmica: Inovar também significa sentir.
Peixes: Manifestar profundidade espiritual. Expressar sua criatividade, limpar emoções antigas, estabelecer limites e organizar a vida financeira serão essenciais para um novo ciclo mais leve.
Dica cósmica: Sensibilidade também precisa de estrutura.