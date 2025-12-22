ASTROLOGIA

O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

Saiba o que cada signo deve manifestar antes de entrar em 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

Fim de saturno retrógrado afeta os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim do ano sempre traz aquela sensação de revisão, limpeza e recomeço. Para muitos, é o melhor momento para definir intenções claras e alinhar energia com o que realmente importa. Manifestar, aqui, não é só desejar: é agir com foco, propósito e consciência. Cada signo tem um caminho específico para ajustar, liberar e atrair antes de abrir as portas para um novo ciclo. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Manifestar coragem com calma. É hora de iniciar projetos que você deixou para depois, sem atropelar processos. Fortalecer vínculos, organizar a vida financeira e se abrir para curas emocionais fazem parte do seu pacote de fim de ano.

Dica cósmica: Não é pressa, é direção.

Touro: Manifestar estabilidade verdadeira. O momento pede fortalecer autoestima, reorganizar prioridades e buscar uma relação mais saudável com sua rotina e seu dinheiro. Conectar-se à natureza ajuda a manter tudo mais firme.

Dica cósmica: O simples sustenta o que importa.

Gêmeos: Manifestar clareza mental. Você precisa organizar ideias, aprimorar conversas importantes e selecionar melhor com quem divide sua energia. Criatividade e hábitos consistentes serão seus aliados.

Dica cósmica: Uma mente organizada cria caminhos.

Câncer: Manifestar proteção emocional. Fortaleça limites, cuide do lar, da família e da sua sensação de segurança. Estabilidade financeira e conforto no cotidiano também entram na sua lista.

Dica cósmica: Paz começa onde você se sente seguro.

Leão: Manifestar reconhecimento verdadeiro. Relações mais sinceras, coragem criativa e avanços profissionais fazem parte da sua virada. O foco agora é expressar seu brilho sem depender de validação externa.

Dica cósmica: Seu valor não precisa de plateia.

Virgem: Manifestar leveza. Soltar o perfeccionismo abre espaço para hábitos melhores, planos claros e mais abertura emocional. Estudo e novos conhecimentos enriquecem seu próximo ciclo.

Dica cósmica: A vida também acontece fora da planilha.

Libra: Manifestar confiança em si. Busque equilíbrio nas relações, beleza no cotidiano e uma vida financeira funcional. Relações mais verdadeiras, inclusive no trabalho, ganham destaque.

Dica cósmica: Escolha o que te devolve paz.

Escorpião: Manifestar renascimento. Soltar velhos pesos, confiar mais nas pessoas e permitir mudanças profissionais serão essenciais. Suas habilidades naturais florescem quando você para de se proteger demais.

Dica cósmica: Renovar exige coragem para sentir.

Sagitário: Manifestar expansão. Viajar, aprender e abrir espaço para novas crenças é fundamental. Abertura para prosperidade e abandono de ideias limitantes fecham seu ano com força.

Dica cósmica: Quando você acredita, a vida acompanha.

Capricórnio: Manifestar resultados sólidos. A hora é de fortalecer metas profissionais, cultivar relações mais profundas e cuidar melhor da saúde. Investimentos de longo prazo ganham força.

Dica cósmica: Constância é a sua verdadeira sorte.

Aquário: Manifestar impacto. Suas ideias importam, e agora você as coloca em movimento. Amizades verdadeiras, autenticidade emocional e ajustes na saúde entram no foco.

Dica cósmica: Inovar também significa sentir.

Peixes: Manifestar profundidade espiritual. Expressar sua criatividade, limpar emoções antigas, estabelecer limites e organizar a vida financeira serão essenciais para um novo ciclo mais leve.