O universo tem um pedido urgente para cada signo antes do ano acabar

Saiba o que cada signo deve manifestar antes de entrar em 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

Fim de saturno retrógrado afeta os signos
Fim de saturno retrógrado afeta os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim do ano sempre traz aquela sensação de revisão, limpeza e recomeço. Para muitos, é o melhor momento para definir intenções claras e alinhar energia com o que realmente importa. Manifestar, aqui, não é só desejar: é agir com foco, propósito e consciência. Cada signo tem um caminho específico para ajustar, liberar e atrair antes de abrir as portas para um novo ciclo. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Manifestar coragem com calma. É hora de iniciar projetos que você deixou para depois, sem atropelar processos. Fortalecer vínculos, organizar a vida financeira e se abrir para curas emocionais fazem parte do seu pacote de fim de ano.

Dica cósmica: Não é pressa, é direção.

Touro: Manifestar estabilidade verdadeira. O momento pede fortalecer autoestima, reorganizar prioridades e buscar uma relação mais saudável com sua rotina e seu dinheiro. Conectar-se à natureza ajuda a manter tudo mais firme.

Dica cósmica: O simples sustenta o que importa.

Gêmeos: Manifestar clareza mental. Você precisa organizar ideias, aprimorar conversas importantes e selecionar melhor com quem divide sua energia. Criatividade e hábitos consistentes serão seus aliados.

Dica cósmica: Uma mente organizada cria caminhos.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Manifestar proteção emocional. Fortaleça limites, cuide do lar, da família e da sua sensação de segurança. Estabilidade financeira e conforto no cotidiano também entram na sua lista.

Dica cósmica: Paz começa onde você se sente seguro.

Leão: Manifestar reconhecimento verdadeiro. Relações mais sinceras, coragem criativa e avanços profissionais fazem parte da sua virada. O foco agora é expressar seu brilho sem depender de validação externa.

Dica cósmica: Seu valor não precisa de plateia.

Virgem: Manifestar leveza. Soltar o perfeccionismo abre espaço para hábitos melhores, planos claros e mais abertura emocional. Estudo e novos conhecimentos enriquecem seu próximo ciclo.

Dica cósmica: A vida também acontece fora da planilha.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Manifestar confiança em si. Busque equilíbrio nas relações, beleza no cotidiano e uma vida financeira funcional. Relações mais verdadeiras, inclusive no trabalho, ganham destaque.

Dica cósmica: Escolha o que te devolve paz.

Escorpião: Manifestar renascimento. Soltar velhos pesos, confiar mais nas pessoas e permitir mudanças profissionais serão essenciais. Suas habilidades naturais florescem quando você para de se proteger demais.

Dica cósmica: Renovar exige coragem para sentir.

Sagitário: Manifestar expansão. Viajar, aprender e abrir espaço para novas crenças é fundamental. Abertura para prosperidade e abandono de ideias limitantes fecham seu ano com força.

Dica cósmica: Quando você acredita, a vida acompanha.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Manifestar resultados sólidos. A hora é de fortalecer metas profissionais, cultivar relações mais profundas e cuidar melhor da saúde. Investimentos de longo prazo ganham força.

Dica cósmica: Constância é a sua verdadeira sorte.

Aquário: Manifestar impacto. Suas ideias importam, e agora você as coloca em movimento. Amizades verdadeiras, autenticidade emocional e ajustes na saúde entram no foco.

Dica cósmica: Inovar também significa sentir.

Peixes: Manifestar profundidade espiritual. Expressar sua criatividade, limpar emoções antigas, estabelecer limites e organizar a vida financeira serão essenciais para um novo ciclo mais leve.

Dica cósmica: Sensibilidade também precisa de estrutura.

