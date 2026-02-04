Acesse sua conta
'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Atriz de 69 anos recebeu apoio dos colegas de confinamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07:29

Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A madrugada desta terça-feira (3) foi de susto dentro da casa do Big Brother Brasil 26. Solange Couto, de 69 anos, passou mal, sentiu fortes dores e precisou procurar atendimento médico da produção do reality. A atriz foi amparada por colegas de confinamento enquanto tentava lidar com o desconforto.

Tudo começou quando Solange acordou no meio da noite se queixando de dor intensa. Visivelmente abatida, ela deixou o quarto onde dorme e foi até a área comum da casa, chamando a atenção dos outros participantes. Pouco depois, decidiu ir ao confessionário para pedir ajuda.

"Vou falar com a médica", avisou a sister, já bastante debilitada. Em conversa com os brothers, Solange explicou o que estava sentindo e não escondeu o sofrimento. "Estou com cistite. Dói muito, queima, parece que a uretra está pegando fogo. O Marcelinho falou que eu estava pálida", relatou.

Segundo informações compartilhadas pelo perfil oficial da atriz, ela chegou a voltar a dormir, mas despertou novamente com dores ainda mais fortes. Após o pedido de atendimento, a produção informou que o medicamento necessário estava disponível na despensa da casa. Marcelo foi quem buscou o remédio e levou até Solange, que tomou a medicação ainda durante a madrugada.

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

Nas redes sociais, os administradores da atriz agradeceram o cuidado recebido dentro do programa. "Obrigada pelo carinho e atenção com a nossa diva", escreveram, citando o brother que a ajudou.

Depois de tomar o remédio, Solange conseguiu descansar e dormir novamente. Apesar do susto, a situação foi controlada, e a sister seguiu sendo acompanhada pela equipe médica do reality. O episódio gerou preocupação entre os fãs, que passaram a enviar mensagens de apoio à atriz nas redes sociais.

