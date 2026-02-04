Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (4 de fevereiro): os signos sentem que é hora de investir com mais segurança

O dia favorece escolhas mais sólidas, decisões conscientes e movimentos que pensam no futuro, especialmente no campo material e emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pede menos impulso e mais estratégia. Muitos signos percebem que agir com calma, avaliando prós e contras, traz resultados mais duradouros. As cores e números da sorte ajudam a manter o foco, evitar excessos e aproveitar oportunidades que surgem de forma prática. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)

Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)

Imagem - Os signos descobrem hoje (4 de fevereiro) que pequenas vitórias podem mudar tudo sem fazer barulho

Os signos descobrem hoje (4 de fevereiro) que pequenas vitórias podem mudar tudo sem fazer barulho

Áries: O dia favorece avanços graduais, especialmente ligados a bens materiais e estabilidade. Paciência evita ansiedade desnecessária.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Touro: A quarta destaca seu lado estratégico e prático. Boas escolhas hoje refletem positivamente nos próximos dias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Gêmeos: Reconhecimento vem do esforço constante. Organizar compromissos e respeitar limites evita desgaste físico e mental.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 6

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: O dia pede mais controle financeiro e desapego de pensamentos negativos. Cuidar do lar traz conforto emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 22

Leão: O momento favorece decisões ligadas a carreira e patrimônio. Atenção aos detalhes faz toda a diferença hoje.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 5

Virgem: Organização é sua maior aliada. Avaliar antes de comprar ou assumir compromissos evita arrependimentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: A quarta pede equilíbrio entre razão e emoção. Conversas calmas ajudam a destravar decisões importantes.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 17

Escorpião: O dia favorece conquistas materiais e fortalecimento da autoestima. Confiança abre portas.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 4

Sagitário: Boas oportunidades surgem quando você mantém uma postura firme e realista. Menos pressa, mais visão.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Questões financeiras e patrimoniais ganham destaque. Priorizar o essencial traz mais segurança.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

Aquário: O dia pede calma nas relações e atenção às próprias necessidades. Planejar o futuro traz alívio.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta exige limites claros. Escolhas conscientes protegem sua energia emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos

Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos
Imagem - Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)

Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico
02

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Imagem - Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
03

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
04

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'