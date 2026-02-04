Cor e número da sorte de hoje (4 de fevereiro): os signos sentem que é hora de investir com mais segurança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:00
Esta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pede menos impulso e mais estratégia. Muitos signos percebem que agir com calma, avaliando prós e contras, traz resultados mais duradouros. As cores e números da sorte ajudam a manter o foco, evitar excessos e aproveitar oportunidades que surgem de forma prática. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia favorece avanços graduais, especialmente ligados a bens materiais e estabilidade. Paciência evita ansiedade desnecessária.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Touro: A quarta destaca seu lado estratégico e prático. Boas escolhas hoje refletem positivamente nos próximos dias.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Gêmeos: Reconhecimento vem do esforço constante. Organizar compromissos e respeitar limites evita desgaste físico e mental.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 6
Câncer: O dia pede mais controle financeiro e desapego de pensamentos negativos. Cuidar do lar traz conforto emocional.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 22
Leão: O momento favorece decisões ligadas a carreira e patrimônio. Atenção aos detalhes faz toda a diferença hoje.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 5
Virgem: Organização é sua maior aliada. Avaliar antes de comprar ou assumir compromissos evita arrependimentos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 11
Libra: A quarta pede equilíbrio entre razão e emoção. Conversas calmas ajudam a destravar decisões importantes.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 17
Escorpião: O dia favorece conquistas materiais e fortalecimento da autoestima. Confiança abre portas.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 4
Sagitário: Boas oportunidades surgem quando você mantém uma postura firme e realista. Menos pressa, mais visão.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Capricórnio: Questões financeiras e patrimoniais ganham destaque. Priorizar o essencial traz mais segurança.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 5
Aquário: O dia pede calma nas relações e atenção às próprias necessidades. Planejar o futuro traz alívio.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Peixes: Sensibilidade em alta exige limites claros. Escolhas conscientes protegem sua energia emocional.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1