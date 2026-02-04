ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de fevereiro): os signos sentem que é hora de investir com mais segurança

O dia favorece escolhas mais sólidas, decisões conscientes e movimentos que pensam no futuro, especialmente no campo material e emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pede menos impulso e mais estratégia. Muitos signos percebem que agir com calma, avaliando prós e contras, traz resultados mais duradouros. As cores e números da sorte ajudam a manter o foco, evitar excessos e aproveitar oportunidades que surgem de forma prática. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia favorece avanços graduais, especialmente ligados a bens materiais e estabilidade. Paciência evita ansiedade desnecessária.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Touro: A quarta destaca seu lado estratégico e prático. Boas escolhas hoje refletem positivamente nos próximos dias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Gêmeos: Reconhecimento vem do esforço constante. Organizar compromissos e respeitar limites evita desgaste físico e mental.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 6

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: O dia pede mais controle financeiro e desapego de pensamentos negativos. Cuidar do lar traz conforto emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 22

Leão: O momento favorece decisões ligadas a carreira e patrimônio. Atenção aos detalhes faz toda a diferença hoje.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 5

Virgem: Organização é sua maior aliada. Avaliar antes de comprar ou assumir compromissos evita arrependimentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: A quarta pede equilíbrio entre razão e emoção. Conversas calmas ajudam a destravar decisões importantes.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 17

Escorpião: O dia favorece conquistas materiais e fortalecimento da autoestima. Confiança abre portas.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 4

Sagitário: Boas oportunidades surgem quando você mantém uma postura firme e realista. Menos pressa, mais visão.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Questões financeiras e patrimoniais ganham destaque. Priorizar o essencial traz mais segurança.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

Aquário: O dia pede calma nas relações e atenção às próprias necessidades. Planejar o futuro traz alívio.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta exige limites claros. Escolhas conscientes protegem sua energia emocional.

Cor da sorte: Rosa