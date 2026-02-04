CASAS DOS FAMOSOS

Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Apartamento fica em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem visual para a praia e o Cristo Redentor

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:14

Shawn Mendes curte triplex de Bruna Marquezine no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Shawn Mendes voltou ao Brasil e, desta vez, escolheu o Rio de Janeiro como base. O cantor canadense tem passado dias ao lado de Bruna Marquezine e aproveitado o triplex da atriz em Ipanema, na Zona Sul da cidade. O casal, inclusive, já foi flagrado circulando pelo bairro, reforçando os rumores de romance. As informações são do jornal O Globo.

O imóvel chama atenção pelo visual privilegiado. A cobertura oferece vista panorâmica de 360 graus que inclui o mar, a praia de Ipanema, o Cristo Redentor e as montanhas ao redor. Amplo e bem localizado, o triplex se destaca pelos diferentes pontos de observação da paisagem carioca e pela integração entre os ambientes. Quando ainda estava à venda, chegou a ser descrito por uma corretora como "o máximo em sofisticação".

Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio 1 de 12

No primeiro pavimento ficam a cozinha moderna, equipada com eletrodomésticos de última geração, e três suítes. Duas delas têm vista direta para o mar, enquanto a terceira é voltada para o Cristo Redentor. Já o segundo andar abriga as salas de estar e jantar, decoradas em estilo contemporâneo e pensadas para receber convidados. No último nível, uma área de lounge com janelas do piso ao teto dá acesso ao terraço externo, onde há uma piscina privativa com borda infinita e vista frontal para a praia de Ipanema.

Os boatos sobre um envolvimento entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine não são novos. Fãs dos dois apontam que a aproximação teria começado ainda em 2017, quando o cantor veio ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio e teria conhecido a atriz naquela ocasião.

Em 2024, os rumores voltaram a ganhar força após os dois serem vistos em clima de intimidade durante uma festa organizada por João Silva, filho de Faustão, logo depois do show de Shawn no Lollapalooza, em março. Meses mais tarde, em outubro, eles também foram flagrados juntos na plateia de um show de Dua Lipa, em São Paulo.