Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Apartamento fica em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem visual para a praia e o Cristo Redentor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:14

Shawn Mendes curte triplex de Bruna Marquezine no Rio de Janeiro
Shawn Mendes curte triplex de Bruna Marquezine no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Shawn Mendes voltou ao Brasil e, desta vez, escolheu o Rio de Janeiro como base. O cantor canadense tem passado dias ao lado de Bruna Marquezine e aproveitado o triplex da atriz em Ipanema, na Zona Sul da cidade. O casal, inclusive, já foi flagrado circulando pelo bairro, reforçando os rumores de romance. As informações são do jornal O Globo.

O imóvel chama atenção pelo visual privilegiado. A cobertura oferece vista panorâmica de 360 graus que inclui o mar, a praia de Ipanema, o Cristo Redentor e as montanhas ao redor. Amplo e bem localizado, o triplex se destaca pelos diferentes pontos de observação da paisagem carioca e pela integração entre os ambientes. Quando ainda estava à venda, chegou a ser descrito por uma corretora como "o máximo em sofisticação".

Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio

Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação
Shawn Mendes curte triplex de Bruna Marquezine no Rio de Janeiro por Reprodução
1 de 12
Apartamento de Bruna Marquezine em Ipanema, na Zona Sul do Rio por Divulgação

No primeiro pavimento ficam a cozinha moderna, equipada com eletrodomésticos de última geração, e três suítes. Duas delas têm vista direta para o mar, enquanto a terceira é voltada para o Cristo Redentor. Já o segundo andar abriga as salas de estar e jantar, decoradas em estilo contemporâneo e pensadas para receber convidados. No último nível, uma área de lounge com janelas do piso ao teto dá acesso ao terraço externo, onde há uma piscina privativa com borda infinita e vista frontal para a praia de Ipanema.

Os boatos sobre um envolvimento entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine não são novos. Fãs dos dois apontam que a aproximação teria começado ainda em 2017, quando o cantor veio ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio e teria conhecido a atriz naquela ocasião.

Em 2024, os rumores voltaram a ganhar força após os dois serem vistos em clima de intimidade durante uma festa organizada por João Silva, filho de Faustão, logo depois do show de Shawn no Lollapalooza, em março. Meses mais tarde, em outubro, eles também foram flagrados juntos na plateia de um show de Dua Lipa, em São Paulo.

Já em dezembro de 2025, o casal voltou a chamar atenção ao aparecer junto na virada do ano em Alagoas, onde trocaram beijos e carícias. Após o réveillon, os dois ainda viajaram para Los Angeles e foram vistos novamente juntos, alimentando ainda mais as especulações sobre o relacionamento.

Leia mais

Imagem - Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Imagem - 'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Imagem - Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Tags:

rio de Janeiro Mansão Bruna Marquezine Shawn Mendes Ipanema Triplex

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes

Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes
Imagem - Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador

Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador
Imagem - O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar