CONHEÇA

Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Após fugir da polícia nos EUA por dirigir sem habilitação, Amanda Vasconcelos foi detida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:27

Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, foi presa em Orlando Crédito: Reprodução/Current Inmate Database e Reprodução/Instagram

A prisão de Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, chamou atenção não apenas pelo episódio com a polícia americana, mas também pelo endereço envolvido na ocorrência. A empresária foi detida em uma casa de alto padrão em Orlando, na Flórida, avaliada em cerca de US$ 1,6 milhão, o equivalente a R$ 8,5 milhões.

O imóvel fica na Karwick Street, no bairro Parkside, uma região conhecida por concentrar mansões e residências de luxo. De acordo com dados do site imobiliário Zillow, o valor estimado da propriedade é de US$ 1.630.000.

Amanda foi presa após dirigir sem habilitação válida nos Estados Unidos e não obedecer à ordem de parada da polícia. Segundo o relatório das autoridades locais, ela conduzia uma caminhonete Dodge Ram quando realizou uma mudança de faixa considerada irregular. Ao checarem a placa do veículo, os policiais identificaram que a empresária não possuía carteira de motorista válida no estado da Flórida.

Mesmo com as sirenes e luzes acionadas, o carro seguiu em velocidade normal. Os agentes relataram que Amanda passou por um acesso onde poderia ter parado, mas continuou dirigindo. Diante da situação, os policiais interromperam a perseguição e seguiram até o endereço vinculado ao veículo, justamente a residência de luxo em Orlando, onde a empresária acabou sendo algemada e presa.

Construída em 2015, a casa impressiona pelos números: são sete quartos, sete banheiros, piscina privativa, spa aquecido, jardim, garagem para três carros e ar-condicionado central. O imóvel ainda conta com cozinha integrada à sala de estar, planta aberta, suíte principal no térreo, closet amplo e até um sistema de controle de pragas embutido nas paredes.

Em entrevista ao g1, a assistente imobiliária Camila Tenório explicou que o bairro Parkside fica a cerca de 20 minutos de Orlando e que a maioria das casas da região ultrapassa a marca de US$ 1 milhão.

Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique 1 de 18

Após audiência na Justiça americana, realizada nesta terça-feira (3), Amanda foi liberada. O juiz determinou a aplicação da medida conhecida como Release on Recognizance (ROR), que permite a soltura mediante compromisso formal com o tribunal. Entre as exigências, está a obrigação de informar qualquer mudança de endereço e comparecer a eventuais convocações judiciais. Caso descumpra as regras, ela pode ter um mandado de prisão expedido.

A fiança estipulada pelo Departamento do Xerife do Condado de Orange foi de US$ 500. Documentos do caso indicam ainda que Amanda possui visto válido até 2032 e que, por residir na Flórida, deveria ter providenciado uma habilitação americana.