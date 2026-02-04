Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:27
A prisão de Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, chamou atenção não apenas pelo episódio com a polícia americana, mas também pelo endereço envolvido na ocorrência. A empresária foi detida em uma casa de alto padrão em Orlando, na Flórida, avaliada em cerca de US$ 1,6 milhão, o equivalente a R$ 8,5 milhões.
O imóvel fica na Karwick Street, no bairro Parkside, uma região conhecida por concentrar mansões e residências de luxo. De acordo com dados do site imobiliário Zillow, o valor estimado da propriedade é de US$ 1.630.000.
Amanda foi presa após dirigir sem habilitação válida nos Estados Unidos e não obedecer à ordem de parada da polícia. Segundo o relatório das autoridades locais, ela conduzia uma caminhonete Dodge Ram quando realizou uma mudança de faixa considerada irregular. Ao checarem a placa do veículo, os policiais identificaram que a empresária não possuía carteira de motorista válida no estado da Flórida.
Mesmo com as sirenes e luzes acionadas, o carro seguiu em velocidade normal. Os agentes relataram que Amanda passou por um acesso onde poderia ter parado, mas continuou dirigindo. Diante da situação, os policiais interromperam a perseguição e seguiram até o endereço vinculado ao veículo, justamente a residência de luxo em Orlando, onde a empresária acabou sendo algemada e presa.
Construída em 2015, a casa impressiona pelos números: são sete quartos, sete banheiros, piscina privativa, spa aquecido, jardim, garagem para três carros e ar-condicionado central. O imóvel ainda conta com cozinha integrada à sala de estar, planta aberta, suíte principal no térreo, closet amplo e até um sistema de controle de pragas embutido nas paredes.
Em entrevista ao g1, a assistente imobiliária Camila Tenório explicou que o bairro Parkside fica a cerca de 20 minutos de Orlando e que a maioria das casas da região ultrapassa a marca de US$ 1 milhão.
Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique
Após audiência na Justiça americana, realizada nesta terça-feira (3), Amanda foi liberada. O juiz determinou a aplicação da medida conhecida como Release on Recognizance (ROR), que permite a soltura mediante compromisso formal com o tribunal. Entre as exigências, está a obrigação de informar qualquer mudança de endereço e comparecer a eventuais convocações judiciais. Caso descumpra as regras, ela pode ter um mandado de prisão expedido.
A fiança estipulada pelo Departamento do Xerife do Condado de Orange foi de US$ 500. Documentos do caso indicam ainda que Amanda possui visto válido até 2032 e que, por residir na Flórida, deveria ter providenciado uma habilitação americana.
Casada com Henrique desde 2018, Amanda é empresária do setor de moda e filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa. A família vive no Brasil em uma fazenda em Porto Nacional (TO), onde a dupla Henrique & Juliano mantém investimentos milionários no agronegócio.