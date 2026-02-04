ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:34

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que a 'poeira baixou' e o foco voltou, não é coincidência. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a exuberância da Lua em Leão dá lugar à praticidade da Lua em Virgem. O que isso significa para o seu bolso e seu coração? É hora de colocar os pés no chão e refinar seus planos.

Com o Sol em Aquário soprando ideias inovadoras e a Lua em Virgem cuidando da execução, o dia é perfeito para quem quer organizar a vida financeira e observar aqueles detalhes que ninguém mais vê. Sabe aquele 'palpite certeiro' que vem quando estamos concentrados? Ele pode ser a chave para a sua sorte hoje. Confira como os astros influenciam seu signo e anote as dezenas para o seu jogo:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Menos drama e mais ação prática. No amor, ajudar nas tarefas do dia a dia vai valer mais que mil rosas. No trabalho, aproveite a energia para limpar a caixa de e-mails e organizar suas planilhas. A eficiência será sua maior aliada. Números da Sorte: 14, 26, 48

Touro (21/04 a 20/05)



A sintonia com a Lua em Virgem te traz um bem-estar natural. No amor, o romance fica mais estável e gostoso nas pequenas demonstrações de afeto. No trabalho, se você lida com atividades manuais ou que exigem precisão, hoje é o seu dia de brilhar. Números da Sorte: 05, 22, 39

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu refúgio hoje é o lar. Que tal organizar o seu cantinho com o parceiro? Isso vai trazer uma paz de espírito incrível. No trabalho, se você faz home office, a produtividade será gigante se você focar em resolver problemas de base.



Câncer (21/06 a 22/07)

A comunicação está tinindo. Hoje você consegue explicar o que sente de forma clara e direta, sem rodeios. No trabalho, é dia de reuniões rápidas e trocas de mensagens produtivas. Sua mente está ótima para sintetizar informações.

Leão (22/07 a 22/08)



Depois do seu show particular na Lua Cheia, o momento pede pé no freio. No amor, busque segurança real, sem precisar de holofotes. No financeiro, sente para conferir os extratos e planejar o mês. Organizar o bolso vai tirar um peso das suas costas. Números da sorte: 2, 19, 30

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você é o mestre da quarta-feira. Sua autoestima está renovada e sua luz discreta atrai olhares. No trabalho, ninguém te vence na atenção aos detalhes. Lidere os processos que exigem perfeição.



Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede uma 'faxina na alma'. Olhe para o seu coração e veja o que merece ficar e o que deve ir embora. No trabalho, os bastidores são o seu lugar hoje. Você vai enxergar falhas que passaram batidas por todo mundo.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Seus amigos são seu tesouro hoje. Um conselho de alguém de confiança pode mudar sua visão sobre um problema afetivo. No trabalho, seja o organizador do time; sua visão prática vai colocar ordem no caos da equipe.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Foco na carreira. Hoje é dia de mostrar resultados concretos, não apenas promessas. No amor, tente não levar a exigência do trabalho para dentro de casa. Seja mais leve com quem te apoia.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O que te atrai hoje é a inteligência. Conversas profundas sobre viagens ou novos conhecimentos vão unir o casal. No trabalho, sua precisão será imbatível para lidar com burocracias, leis ou contatos internacionais.



Aquário (20/01 a 18/02)

O clima é de profundidade na intimidade. É um bom dia para conversar sobre finanças do casal ou planejar investimentos futuros. No trabalho, mergulhe em pesquisas e auditorias; você vai resolver aquela pendência chata rapidinho.



