Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:34
Se você sentiu que a 'poeira baixou' e o foco voltou, não é coincidência. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, a exuberância da Lua em Leão dá lugar à praticidade da Lua em Virgem. O que isso significa para o seu bolso e seu coração? É hora de colocar os pés no chão e refinar seus planos.
Com o Sol em Aquário soprando ideias inovadoras e a Lua em Virgem cuidando da execução, o dia é perfeito para quem quer organizar a vida financeira e observar aqueles detalhes que ninguém mais vê. Sabe aquele 'palpite certeiro' que vem quando estamos concentrados? Ele pode ser a chave para a sua sorte hoje. Confira como os astros influenciam seu signo e anote as dezenas para o seu jogo:
