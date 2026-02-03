Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Signos veem os resultados de investimentos e vendas sob a luz da Lua Cheia em Leão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:22

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira traz uma notícia que muitos esperavam: a colheita financeira. Para o signo de Câncer, esta Lua Cheia ilumina diretamente seus ganhos. Pode surgir uma notícia sobre um bônus, a conclusão de uma venda importante ou aquele retorno financeiro que parecia demorado. Valorize cada centavo e reconheça quem investiu tempo e confiança em você.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

O que é seu vai ficar: Universo envia alívio e respostas financeiras hoje (2 de fevereiro) para 3 signos

Protagonismo e dinheiro: A energia de hoje (2 de fevereiro) favorece a carreira de 3 signos específicos; veja quais

Capricórnio também vive um momento decisivo com recursos de terceiros ou investimentos. Uma mudança brusca, mas benéfica, pode ocorrer hoje, trazendo o alívio necessário para suas contas. Já para Touro, a resolução de um assunto imobiliário ou familiar trará a segurança que você tanto preza. É dia de colocar a vida material em ordem com a dignidade de um rei.

Fique atento aos detalhes e não deixe passar oportunidades de fechar acordos verbais. A Lua Cheia traz clareza absoluta, o que facilita enxergar onde o dinheiro está circulando. Comece fevereiro com a carteira em dia e a mente focada na abundância que você merece.

Leia mais

Imagem - Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Imagem - David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Subiu a montanha! Brígido é o terceiro eliminado do BBB 26 com 77,88% dos votos

Subiu a montanha! Brígido é o terceiro eliminado do BBB 26 com 77,88% dos votos
Imagem - BBB 26: Sarah critica postura de Babu no jogo e relembra embates do BBB 20: 'Ivy nunca esteve errada'

BBB 26: Sarah critica postura de Babu no jogo e relembra embates do BBB 20: 'Ivy nunca esteve errada'
Imagem - Vogue britânica aponta Hotel Fasano Salvador como referência em luxo com alma local

Vogue britânica aponta Hotel Fasano Salvador como referência em luxo com alma local

MAIS LIDAS

Imagem - Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)
01

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
02

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
03

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - Rede de academias fecha as portas em Salvador sem aviso prévio e não paga funcionários
04

Rede de academias fecha as portas em Salvador sem aviso prévio e não paga funcionários