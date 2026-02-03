ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Signos veem os resultados de investimentos e vendas sob a luz da Lua Cheia em Leão

A terça-feira traz uma notícia que muitos esperavam: a colheita financeira. Para o signo de Câncer, esta Lua Cheia ilumina diretamente seus ganhos. Pode surgir uma notícia sobre um bônus, a conclusão de uma venda importante ou aquele retorno financeiro que parecia demorado. Valorize cada centavo e reconheça quem investiu tempo e confiança em você.



Capricórnio também vive um momento decisivo com recursos de terceiros ou investimentos. Uma mudança brusca, mas benéfica, pode ocorrer hoje, trazendo o alívio necessário para suas contas. Já para Touro, a resolução de um assunto imobiliário ou familiar trará a segurança que você tanto preza. É dia de colocar a vida material em ordem com a dignidade de um rei.

