Vogue britânica aponta Hotel Fasano Salvador como referência em luxo com alma local

Revista destaca a Bahia como destino único e exalta a experiência que une história, cultura e sofisticação em Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:10

Vogue britânica destaca o Fasano como referência em luxo com alma baiana Crédito: Divulgação/Grupo Fasano

O Hotel Fasano Salvador ganhou destaque internacional ao ser descrito como a “Referência em luxo com alma local” em reportagem da edição britânica da revista Vogue. A matéria é assinada pelo jornalista Mahoro Seward e apresenta a Bahia como um destino singular logo na abertura do texto, com a citação em português “O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo, e a Bahia é a Bahia!”. Segundo o autor, “a frase ressalta o orgulho intenso do Estado nordestino por sua história, cultura e ancestralidade únicas, seu ritmo, espírito e alma”.

Voltada ao público internacional que visita o estado pela primeira vez, a reportagem traz um roteiro afetivo e cultural por Salvador. Entre as dicas estão o Rio Vermelho e a Casa de Yemanjá, passeios de barco pela Gamboa de Baixo até a praia do MAM, caminhadas pelo Pelourinho e pelo Santo Antônio Além do Carmo, além do pôr do sol na Ribeira com direito a sorvete à beira-mar.

Ao falar da unidade soteropolitana do Hotel Fasano, Seward define o espaço como uma joia do Art Déco instalada no prédio histórico que abrigou a sede do Jornal A Tarde, construído nos anos 1930 e tombado como patrimônio da Bahia. Para o jornalista, o primeiro hotel do grupo no Nordeste “oferece algo um pouco diferente, incorporando o espírito descontraído da Bahia, sempre pronto para uma boa risada, além de sua rica efervescência artística”.