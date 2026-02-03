Acesse sua conta
Subiu a montanha! Brígido é o terceiro eliminado do BBB 26 com 77,88% dos votos

Empresário disputava a permanência com Ana Paula e Leandro e foi o mais rejeitado do terceiro Paredão da temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 23:12

Brígido é o terceiro eliminado do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Brígido foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (3) e deixou o reality com % da média dos votos do público no terceiro Paredão da edição. Ele enfrentava Ana Paula Renault e Leandro, conhecido como Boneco, e acabou sendo o mais rejeitado da berlinda.

Na votação, Leandro apareceu em segundo lugar com 12,04% da média, enquanto Ana Paula Renault foi a menos votada, somando apenas 10,08%. O resultado confirmou o cenário que já vinha sendo apontado nas enquetes ao longo da semana.

Levantamento do CORREIO indicava desde o primeiro dia de votação uma saída praticamente consolidada de Brígido. Em diversas parciais, o participante ultrapassava a marca de 50% dos votos para deixar o programa, o que se confirmou no resultado oficial divulgado na edição do programa exibido pela TV Globo.

Brigido (BBB 26)

Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
BBB 26 - Brigido (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (anjo) por Divulgação
1 de 8
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais

Formação do Paredão

A formação do terceiro Paredão do BBB 26 começou com Jonas na berlinda após ser escolhido por Marcelo, Juliano Floss e Babu Santana, que atenderam os Big Fones ao longo da semana. Depois disso, Sarah Andrade imunizou Sol Vega, enquanto a votação no confessionário colocou Leandro e Brígido como os mais votados pela casa. Na sequência, a líder Maxiane indicou diretamente Ana Paula Renault, fechando o cenário inicial da semana marcada por interferências do telefone mais temido do reality.

Com a definição dos emparedados, apenas Jonas e Leandro puderam disputar a prova bate e volta, já que Ana Paula não participou por ter sido indicada pela líder e Brigido acabou vetado por Breno, responsável pelo primeiro Big Fone da semana. Na dinâmica de sorte, Jonas levou a melhor e escapou da berlinda, formando o terceiro Paredão do BBB 26 entre Ana Paula Renault, Brigido e Leandro, que agora disputam a permanência no jogo.

Sonho interrompido

Brígido tem 34 anos, nasceu e vive em Manaus, no Amazonas. Formado em Engenharia de Produção, chegou a atuar na área antes de assumir a direção de uma escola particular fundada por sua família na capital do estado. Ele conta que enfrentou um período delicado, marcado por dificuldades financeiras, e que liderou a reestruturação da instituição até recolocá-la nos trilhos. Hoje, usa o ambiente escolar como espaço de inovação e empreendedorismo, oferecendo mentorias para profissionais do setor educacional.

Dentro e fora do BBB 26, Brígido se define como um líder nato, reconhece ser teimoso e diz gostar de vencer discussões com base em argumentos. Afirma ter inteligência emocional para saber quando debater e quando adotar uma postura mais leve, mas deixa claro que não tem medo de errar. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma. Ele acredita que os desafios moldaram sua trajetória, encara a exposição do reality sem receio e diz que pretende formar uma equipe forte no jogo. “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”, declarou, reforçando que prefere convencer pelas ideias, e não manipular os colegas.

