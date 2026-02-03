Acesse sua conta
BBB 26: Sarah critica postura de Babu no jogo e relembra embates do BBB 20: 'Ivy nunca esteve errada'

Participante cita Ivy durante conversa na área externa e avalia alianças após novos conflitos na casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:48

Sarah comenta atitudes de Ana Paula em conversa com Sol e dispara sem rodeios
Sarah cutuca jogo de Babu no BBB 26 e relembra polêmica do BBB 20 Crédito: Reprodução/Globoplay

Uma conversa na área externa do BBB 26 rendeu novas críticas ao jogo de Babu Santana. Jonas, Sarah Andrade e Sol comentaram a postura do ator no reality, especialmente após ele se aproximar de Ana Paula em meio aos recentes atritos entre os participantes.

Durante o papo, Sarah relembrou conflitos antigos envolvendo Babu no BBB 20 e citou Ivy, que teve desentendimentos marcantes com o ator naquela edição. Em tom irônico, a sister comentou “Tá vendo? A Ivy nunca esteve errada”, arrancando risadas no grupo.

Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

A fala repercutiu entre os brothers e reforçou a leitura de que o jogo de Babu segue sendo observado com desconfiança dentro da casa. As alianças formadas nos últimos dias têm provocado debates constantes e já influenciam o clima do jogo nesta fase inicial do BBB 26.

