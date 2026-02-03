BBB 26: Sarah critica postura de Babu no jogo e relembra embates do BBB 20: 'Ivy nunca esteve errada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 22:48
Uma conversa na área externa do BBB 26 rendeu novas críticas ao jogo de Babu Santana. Jonas, Sarah Andrade e Sol comentaram a postura do ator no reality, especialmente após ele se aproximar de Ana Paula em meio aos recentes atritos entre os participantes.
Durante o papo, Sarah relembrou conflitos antigos envolvendo Babu no BBB 20 e citou Ivy, que teve desentendimentos marcantes com o ator naquela edição. Em tom irônico, a sister comentou “Tá vendo? A Ivy nunca esteve errada”, arrancando risadas no grupo.
Sarah Andrade (BBB 21 e 26)
A fala repercutiu entre os brothers e reforçou a leitura de que o jogo de Babu segue sendo observado com desconfiança dentro da casa. As alianças formadas nos últimos dias têm provocado debates constantes e já influenciam o clima do jogo nesta fase inicial do BBB 26.