PRISÃO

Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA

Polícia de Orlando diz que Amanda Vasconcelos não percebeu ordem de parada e seguiu com o carro mesmo com luzes ligadas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:20

Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, foi presa em Orlando Crédito: Reprodução/Current Inmate Database e Reprodução/Instagram

A empresária Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, após uma ocorrência de trânsito que terminou com abordagem em casa e uso de algemas. Segundo a polícia americana, ela dirigia sem carteira de habilitação válida na Flórida e teria ignorado sinais sonoros e luminosos da viatura. Durante a ação, Amanda afirmou que "não achou que estava sendo parada".

De acordo com o relatório policial, a empresária foi vista conduzindo o veículo de forma irregular em uma avenida da cidade. Os agentes acionaram sirenes e luzes vermelhas e azuis para que ela encostasse, mas o carro seguiu em velocidade normal e passou por um local onde seria possível parar, o que foi interpretado como tentativa de fuga.

Após consulta ao sistema de informações da Flórida, os policiais constataram que Amanda não possuía habilitação válida no estado. Ela apresentou uma CNH brasileira, mas, segundo a legislação local, pessoas que mantêm residência na Flórida precisam ter carteira emitida pelo próprio estado.

A abordagem inicial foi encerrada e, em seguida, os agentes se deslocaram até o endereço ligado à empresária. No local, Amanda foi presa e algemada. Aos policiais, ela declarou que estaria apenas visitando a Flórida por duas semanas e que não morava no estado.

No entanto, a polícia destacou que Amanda possui visto válido até 2032 e residência na Flórida. "O visto, juntamente com o fato de Amanda possuir uma residência na Flórida, indica que ela mantém residência na Flórida e, portanto, deveria receber uma carteira de habilitação da Flórida", apontou o relatório.

A prisão ocorreu na segunda-feira. A empresária responde por tentativa de fuga da abordagem, direção irregular e por dirigir sem habilitação válida. A fiança foi fixada em 500 dólares, valor equivalente a cerca de 2,6 mil reais.

Amanda é casada com Henrique desde 2018 e atua como empresária no setor de roupas e acessórios, com empresas em Palmas. Ela é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa, e vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, onde a dupla sertaneja mantém investimentos ligados ao agronegócio.