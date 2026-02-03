Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo Bocardi fala sobre bastidores da saída da Globo e relembra episódios marcantes da carreira

Jornalista revive momentos marcantes da carreira e fala sobre a criação da Boca TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:58

Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite Crédito: Fotos: Lourival Ribeiro/SBT

Rodrigo Bocardi é o convidado do The Noite desta terça-feira (3), e aproveita a conversa com Danilo Gentili para revisitar passagens marcantes de sua trajetória no jornalismo brasileiro. No programa, o comunicador fala sobre os anos de atuação na TV Globo, coberturas históricas que marcaram sua carreira e apresenta ao público o novo projeto profissional, a Boca TV.

Durante a entrevista, Bocardi relembra os 25 anos em que trabalhou na Globo e o reconhecimento nacional que ganhou ao assumir a bancada do Bom Dia São Paulo, em 2013. Antes disso, passou pela editoria de economia e estreou como repórter em 2002, no Antena Paulista, iniciando uma trajetória que o levaria a coberturas de grande impacto.

Rodrigo Bocardi no The Noite

Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT
1 de 3
Rodrigo Bocardi comenta bastidores da saída da Globo e apresenta novo projeto no The Noite por Fotos: Lourival Ribeiro/SBT

Entre os momentos mais marcantes, o jornalista cita o acidente aéreo da TAM em Congonhas, em 2007, quando foi um dos primeiros profissionais da imprensa a chegar ao local. Ele também comenta a experiência como correspondente internacional em Nova York, período em que cobriu acontecimentos importantes, como a passagem dos furacões Irene e Sandy pelos Estados Unidos.

Após deixar a Globo, Bocardi decidiu investir em um novo modelo de comunicação direta com o público e criou a Boca TV, projeto que começou como um portal de notícias distribuído pelo WhatsApp e pelo Instagram. Segundo ele, a resposta foi imediata e intensa, com centenas de mensagens enviadas diariamente por pessoas relatando problemas do cotidiano. “Eu achei que, no começo, não viria nada, mas começaram a chegar de 400 a 500 mensagens por dia, com vídeos prontos. A mesma dor que você sente, todo mundo sente. O desrespeito é explícito”, afirmou.

Leia mais

Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (3 de fevereiro)

Sonho de CLT: Príncipe William recebe ‘salário’ de mais de R$ 1,6 milhão por dia

BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão

Diante da repercussão, o jornalista revelou que pretende ampliar o alcance da iniciativa ainda neste ano, apostando na regionalização do projeto. A ideia é levar a Boca TV para as principais cidades do interior de São Paulo e para todas as capitais do país, permitindo que cada região tenha espaço para expor e buscar soluções para seus próprios problemas.

Na conversa, Bocardi também fala sobre o período em que viveu em Angola, experiência que define como transformadora tanto no aspecto profissional quanto pessoal.

Leia mais

Imagem - Quem é a modelo apontada como affair de Cauã Reymond que viajou à Disney para ficar com o ator e a filha

Quem é a modelo apontada como affair de Cauã Reymond que viajou à Disney para ficar com o ator e a filha

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

Imagem - Oh Polêmico leva ensaio de pré-Carnaval ao Pelourinho com seis horas de pagodão e participações especiais

Oh Polêmico leva ensaio de pré-Carnaval ao Pelourinho com seis horas de pagodão e participações especiais

Tags:

Globo Sbt Rodrigo Bocardi the Noite

Mais recentes

Imagem - Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA

Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA
Imagem - Leandro tem segredo envolvendo Zilá em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Leandro tem segredo envolvendo Zilá em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é
Imagem - Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; veja resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (3)

Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com esposa falecida; veja resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador