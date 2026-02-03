POLÊMICA

BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

Denúncia foi protocolada no Ministério Público após falas exibidas no reality serem consideradas ofensivas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:42

Jonas é denunciado por homofobia após discussão com Juliano Floss no BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma discussão intensa dentro do BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e ganhou desdobramento fora da casa. Jonas Sulzbach passou a ser alvo de uma denúncia por homofobia após declarações feitas contra Juliano Floss durante um bate boca exibido no reality. A queixa foi apresentada pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo e protocolada no Ministério Público paulista na segunda-feira (2).

De acordo com a denúncia, o modelo usou expressões consideradas ofensivas e de cunho LGBTQIAPN+fóbico ao se referir ao influenciador digital. Entre as falas citadas estão termos no feminino como “loirinha”, além de comentários que associaram Juliano a hormônios femininos, em uma tentativa de desqualificação durante o confronto.

A discussão escalou rapidamente, com trocas de ofensas entre os dois participantes. Irritado, Juliano reagiu às provocações e acusou Jonas de não saber argumentar. A resposta do modelo, por sua vez, incluiu falas que motivaram a formalização da denúncia, por reforçarem estigmas ligados a gênero e sexualidade, segundo a entidade autora da ação.

O pedido encaminhado ao Ministério Público foi assinado pelo deputado estadual Agripino Magalhães Júnior, que afirmou que o conteúdo exibido em rede nacional pode configurar injúria racial por motivação LGBTQIAPN+fóbica. O parlamentar citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal que equipara a homotransfobia ao crime de racismo, previsto na Lei nº 7.716 de 1989. Para ele, não se trata apenas de uma briga de reality, mas de falas que reforçam preconceitos estruturais.

“Todo preconceito é uma forma de violência e não pode ser tratado como entretenimento”, afirmou Agripino ao comentar o caso.

Este é o segundo episódio envolvendo suspeita de homofobia no BBB 26. Em janeiro, outro participante também foi denunciado após uma atitude considerada pejorativa contra homens gays, o que já havia levantado debates sobre limites e responsabilidades no programa.