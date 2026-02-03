Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

Denúncia foi protocolada no Ministério Público após falas exibidas no reality serem consideradas ofensivas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:42

Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após discussão com Juliano Floss no BBB 26
Jonas é denunciado por homofobia após discussão com Juliano Floss no BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma discussão intensa dentro do BBB 26 ultrapassou os limites do jogo e ganhou desdobramento fora da casa. Jonas Sulzbach passou a ser alvo de uma denúncia por homofobia após declarações feitas contra Juliano Floss durante um bate boca exibido no reality. A queixa foi apresentada pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo e protocolada no Ministério Público paulista na segunda-feira (2).

De acordo com a denúncia, o modelo usou expressões consideradas ofensivas e de cunho LGBTQIAPN+fóbico ao se referir ao influenciador digital. Entre as falas citadas estão termos no feminino como “loirinha”, além de comentários que associaram Juliano a hormônios femininos, em uma tentativa de desqualificação durante o confronto.

A discussão escalou rapidamente, com trocas de ofensas entre os dois participantes. Irritado, Juliano reagiu às provocações e acusou Jonas de não saber argumentar. A resposta do modelo, por sua vez, incluiu falas que motivaram a formalização da denúncia, por reforçarem estigmas ligados a gênero e sexualidade, segundo a entidade autora da ação.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26)

Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Jonas Sulzbach (Paredão) por Divulgação
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
BBB 26 errou a idade de Jonas Sulzbach por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas por Divulgação
Jonas Sulzbach por Divulgação
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach por Reprodução/Redes Sociais
1 de 42
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo

O pedido encaminhado ao Ministério Público foi assinado pelo deputado estadual Agripino Magalhães Júnior, que afirmou que o conteúdo exibido em rede nacional pode configurar injúria racial por motivação LGBTQIAPN+fóbica. O parlamentar citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal que equipara a homotransfobia ao crime de racismo, previsto na Lei nº 7.716 de 1989. Para ele, não se trata apenas de uma briga de reality, mas de falas que reforçam preconceitos estruturais.

“Todo preconceito é uma forma de violência e não pode ser tratado como entretenimento”, afirmou Agripino ao comentar o caso.

Este é o segundo episódio envolvendo suspeita de homofobia no BBB 26. Em janeiro, outro participante também foi denunciado após uma atitude considerada pejorativa contra homens gays, o que já havia levantado debates sobre limites e responsabilidades no programa.

A equipe responsável pelas redes sociais de Juliano Floss se posicionou após a repercussão. Em nota, destacou que o influenciador é um homem hétero e que o teor das ofensas revela mais sobre quem as profere do que sobre quem as recebe. Até o momento, Jonas Sulzbach não se manifestou publicamente sobre a denúncia.

Leia mais

Imagem - Clima esquenta no BBB 26 e discussão entre Babu e Jonas após o Sincerão vira ameaça de agressão

Clima esquenta no BBB 26 e discussão entre Babu e Jonas após o Sincerão vira ameaça de agressão

Imagem - Oh Polêmico leva ensaio de pré-Carnaval ao Pelourinho com seis horas de pagodão e participações especiais

Oh Polêmico leva ensaio de pré-Carnaval ao Pelourinho com seis horas de pagodão e participações especiais

Imagem - Três Graças tem cirurgia forçada, ameaça em vídeo e revelações perigosas nesta terça (3)

Três Graças tem cirurgia forçada, ameaça em vídeo e revelações perigosas nesta terça (3)

Tags:

Homofobia bbb 26 Jonas Sulzbach Juliano Floss

Mais recentes

Imagem - Quem é a modelo apontada como affair de Cauã Reymond que viajou à Disney para ficar com o ator e a filha

Quem é a modelo apontada como affair de Cauã Reymond que viajou à Disney para ficar com o ator e a filha
Imagem - BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão

BBB 26: Parcial da enquete aponta saída de brother com alta rejeição no Paredão
Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador