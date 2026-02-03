NOVELA DAS SETE

Leandro tem segredo envolvendo Zilá em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Leandro volta para Bom Retorno com intuito de vingança

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:18

Leandro tem mistério do passado envolvendo Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos de “Coração Acelerado”, Leandro (David Junior) ganha destaque por guardar um segredo. Com assuntos para resolver em Bom Retorno, o personagem conhece um podre do passado de Zilá (Leandra Leal) que poderia colocar tudo a perder.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta terça-feira (3), Leandro baterá na porta de um homem chamado Xavier. A vizinha avisa que o rapaz não mora mais no local, entregando o contato da ex-mulher dele para o personagem, que tenta encontrá-lo.

No passado, Xavier era um capanga de Zilá, sendo o responsável por ajudá-la anteriormente a armar uma farsa no Grupo Alô, que prejudicou diretamente a mãe de Leandro, chamada Soraia. A megera roubou a companhia para pagar uma chantagem de Jean Carlos (Ricardo Pereira).

Zilá acionou Xavier, exigindo que ele colocasse a culpa em outra pessoa, apenas para despistar. Como resultado, o capanga arriscou a carreira de Soraia, que era secretária de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), chegando a forjar um extrato bancário que indicava a transferência da verba roubada.

Assim, Soraia pagou por um crime que não cometeu, saindo da empresa e se sentindo extremamente injustiçada, o que fez com que nunca mais fosse a mesma. Depois de lutar contra a depressão, a mãe de Leonardo morreu, levando o filho a buscar justiça, em confronto direto contra os Amaral.