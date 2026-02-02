NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Agrado troca João Raul por show importante após conselho de Naiane

Agrado escolhe a carreira ao invés de viagem romântica e deixa amado de bandeja para Naiane

Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:56

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Agrado (Isadora Cruz) enfrentará um dilema daqueles em relação a João Raul (Filipe Bragança), capaz de mudar sua vida amorosa e carreira. A cantora precisará escolher entre acompanhar o amado em uma viagem romântica e aceitar uma proposta de um show de última hora que poderá impulsionar seu futuro profissional e, no final das contas, escolherá priorizar sua carreira profissional, o que pode estremecer a relação dos dois, além de abrir espaço para Naiane (Isabelle Drummond), que é apaixonada pelo galã.

Tudo começa quando João Raul precisa gravar um comercial ao lado de Naiane em um lugar paradisíaco, e ele convida Agrado para viajar com ele. A mocinha topa, mas na hora do embarque recebe uma ligação que muda tudo.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

“Amor, cê não vai acreditar! Era do Country Barn, lá em Goiânia! O cantor que ia se apresentar hoje desmarcou”, conta empolgada.

João Raul ficará decepcionado. “Em Goiânia? Poxa, amor. E a nossa viagem?”, lamenta. Naiane, claro, não perde a chance de se meter e empurra Agrado para o trabalho: “Viagem tem toda hora, é a carreira da minha prima!”. Para agilizar, ela ainda sugere uma carona de helicóptero até o show.

Com o apoio de João Raul, Agrado decide seguir para Goiânia. “Queria tanto que cê viesse comigo. Mas tá certo, não perde essa chance”, diz o cantor.

Sozinha com João Raul, Naiane coloca o plano em ação. Ela combina com o piloto do jatinho para fingir um problema técnico e forçar um pouso em uma das fazendas de Alaor (Marcos Caruso). Lá, leva o cantor para uma cabana isolada e luxuosa, decidida a passar a noite com o ex e tentar reconquistá-lo, enquanto Agrado segue focada em realizar seu sonho profissional.