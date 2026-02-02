Naiane fica revoltada com dueto de João Raul e Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-fevereiro (2 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 14:40
Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) tem estreitado cada vez mais os laços em “Coração Acelerado”, o que tem agrado nada a Naiane (Isabelle Drummond), que ficará revoltada no capítulo desta segunda-feira (2) ao descobrir Talita (Luellem de Castro) divulgará o dueto dos dois.
Ainda no capítulo desta segunda, Malvino (Guito) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) pensam em rescindir o contrato de trabalho com Ronei (Thomás Aquino) se afaste de sua vida pessoal. Naiane ainda sofre nas redes sociais.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Cinara (Ramille) tenta se aproximar de Alaor (Marcos Caruso). Esteban (Diego Martins) decide voltar para o Brasil para ajudar Naiane. Ronei se instala na pensão de Zeca (Luis Henrique Nogueira). Agrado se abriga na casa de João Raul. Agrado visita Eliomar (Stepan Nercessian).
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.