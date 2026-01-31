João Raul dá um fora em Naiane e deixa patricinha sem chão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (31 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:00
Confira resumo de “Coração Acelerado” deste sábado (31):
Agrado (Isadora Cruz) desabafa com Eduarda (Gabz). João Raul (Filipe Bragança) afirma a Naiane (Isabelle Drummond) que não deseja reatar seu namoro.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Irene (Fernanda Pimenta) desconfia do comportamento de Cinara (Ramille). Tino (Victtor Hugo Maia) alerta a Talita (Luellem de Castro) sobre a presença de Agrado na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Luan (Lucas Wickhaus) aconselha João Raul a não desistir de Agrado. Cinara garante que está do lado de Zilá. João Raul se declara para Agrado.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.