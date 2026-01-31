Acesse sua conta
João Raul dá um fora em Naiane e deixa patricinha sem chão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (31 de janeiro)

João Raul coloca um ponto final de vez em relacionamento com Naiane

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:00

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado'
Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” deste sábado (31):

Agrado (Isadora Cruz) desabafa com Eduarda (Gabz). João Raul (Filipe Bragança) afirma a Naiane (Isabelle Drummond) que não deseja reatar seu namoro.

Irene (Fernanda Pimenta) desconfia do comportamento de Cinara (Ramille). Tino (Victtor Hugo Maia) alerta a Talita (Luellem de Castro) sobre a presença de Agrado na pensão de Zeca (Luiz Henrique Nogueira). Luan (Lucas Wickhaus) aconselha João Raul a não desistir de Agrado. Cinara garante que está do lado de Zilá. João Raul se declara para Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

