Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

Agrado descobre que é prima de Naiane e se envolve em um emaranhado de conflitos, disputas e vingança

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:35

João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadrora Cruz) vivem romance em 'Coração Acelerado'
João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadrora Cruz) vivem romance em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) mal começara a se relacionar em “Coração Acelerado” e já encontrado vários problemas, por causa de quem torce contra.

Na novela, o romance do mais novo casal começará de forma intensa e arrebatadora. A conexão entre os dois surgirá a partir da música e rapidamente evoluirá para um envolvimento profundo, marcado por paixão, sintonia artística e promessas de felicidade.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Agrado decide se afastar de João Raul e galã dá um ‘fora’ em Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (27 de janeiro)

Agrado decide se afastar de João Raul e galã dá um ‘fora’ em Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (27 de janeiro)

Imagem - Naiane fica pobre, coloca culpa em Agrado e prepara armadilha para rival em ‘Coração Acelerado’

Naiane fica pobre, coloca culpa em Agrado e prepara armadilha para rival em ‘Coração Acelerado’

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Alaorzinho passa a perna em Zilá para passar noite com irmã da esposa, Janete

‘Coração Acelerado’: Alaorzinho passa a perna em Zilá para passar noite com irmã da esposa, Janete

Após João Raul se encantar com Agrado, e acontecer o primeiro beijo, uma forte chuva servirá de pretexto para que o cantor a convide para passar um tempo em seu rancho, longe da curiosidade alheia e da pressão da fama.

De acordo com a jornalista Fernanda Lopes, do Notícias da TV, os dois viverão cerca de dois dias em clima de romance e inspiração. O casal aproveitará o refúgio para se aproximar, trocar confidências e compor músicas juntos.

No entanto, ao retomarem o contato com a vida cotidiana, decobrirão que um vídeo dos dois cantando viralizou nas redes sociaisi. A exposição revelará que Agrado é prima de Naiane (Isabelle Drummond), culminando em uma série de conflitos familiares inesperados.

A partir da revelação, Agrado descobrirá verdades ocultas sobre sua origem, incluindo laços familiares e heranças em Bom Retorno. Confusa, ela buscará respostas com Janete (Letícia Spiller) e se verá no centro de disputas, intrigas e vinganças arquitetadas por Naiane e Zilá (Leandra Leal), colocando o romance à prova.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta

Cariúcha é barrada no SBT após chegar para trabalhar e clima nos bastidores esquenta
Imagem - Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra

Descoberta de 2,6 milhões de anos muda a visão sobre a evolução e o futuro do homem na Terra
Imagem - Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

Solange Almeida expõe encontro constrangedor que selou o fim do Aviões do Forró: 'Me colocaram em um quarto com o Xand’

MAIS LIDAS

Imagem - Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade
01

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
02

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
03

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas