NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

Agrado descobre que é prima de Naiane e se envolve em um emaranhado de conflitos, disputas e vingança

Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:35

João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadrora Cruz) vivem romance em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) mal começara a se relacionar em “Coração Acelerado” e já encontrado vários problemas, por causa de quem torce contra.

Na novela, o romance do mais novo casal começará de forma intensa e arrebatadora. A conexão entre os dois surgirá a partir da música e rapidamente evoluirá para um envolvimento profundo, marcado por paixão, sintonia artística e promessas de felicidade.

Após João Raul se encantar com Agrado, e acontecer o primeiro beijo, uma forte chuva servirá de pretexto para que o cantor a convide para passar um tempo em seu rancho, longe da curiosidade alheia e da pressão da fama.

De acordo com a jornalista Fernanda Lopes, do Notícias da TV, os dois viverão cerca de dois dias em clima de romance e inspiração. O casal aproveitará o refúgio para se aproximar, trocar confidências e compor músicas juntos.

No entanto, ao retomarem o contato com a vida cotidiana, decobrirão que um vídeo dos dois cantando viralizou nas redes sociaisi. A exposição revelará que Agrado é prima de Naiane (Isabelle Drummond), culminando em uma série de conflitos familiares inesperados.

A partir da revelação, Agrado descobrirá verdades ocultas sobre sua origem, incluindo laços familiares e heranças em Bom Retorno. Confusa, ela buscará respostas com Janete (Letícia Spiller) e se verá no centro de disputas, intrigas e vinganças arquitetadas por Naiane e Zilá (Leandra Leal), colocando o romance à prova.