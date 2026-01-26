Acesse sua conta
Naiane fica pobre, coloca culpa em Agrado e prepara armadilha para rival em ‘Coração Acelerado’

Vilã se vê afundada em dívidas após sucessão de erros financeiros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:39

Naiane sofre derrocada em 'Coração Acelerado'
Naiane sofre derrocada em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos de “Coração Acelerado”, o destino fará com que Naiane, que sempre foi mimada, acabe ficando pobre, e a influenciadora descontará tudo o que está acontecendo em Agrado (Isadora Cruz).

Ao invés de assumir seus erros, ela escolherá Agrado como alvo de sua fúria. Após uma série de investimentos mal calculados e esquemas que não saíram como planejado, Naiane perde seus bens e se vê sem recursos para manter o padrão de vida que ostentava. O sofrimento da personagem será exposto em cenas de desespero, marcando uma fase de humilhação e necessidade.

Apesar da própria má gestão ser a causa de sua falência, Naiane se recusa a aceitar a realidade. Em um surto, ela aponta o dedo para Agrado, acusando-a de ser a verdadeira responsável por sua desgraça.

Para Naiane, as atitudes ou simples presença de Agrado em sua vida, teriam sabotado seus planos, transformado a relação entre as duas em um cenário de guerra aberta. A pobreza acaba alimentando o desejo de vingança em Naiane.

Ela passará a dedicar seus dias a encontrar formas de prejudicar a rival, acreditando que ao derrubar Agrado conseguirá recuperar parte da dignidade que perdeu junto com o dinheiro. As informações são do site Notícias da TV.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

