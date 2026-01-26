Relacionamento de Agrado e João Raul corre risco com especulações de Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (26 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:05
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (26):
Cinara (Ramille) ameaça revelar o segredo de Zilá (Leandra Leal). Palhares (Gabriel Godoy) pede orações para a saúde de Eliomar (Stepan Nercessian). Zilá (Leandra Leal) e Naiane (Isabelle Drummond) confrontam Janete (Letícia Spiller) sobre o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Alaor (Marcos Caruso) fica constrangido ao se deparar com a presença de Cinara. Talita (Luellem de Castro) divulga a história de Naiane e Agrado, e todos comentam. Agrado confidencia a João Raul que nunca conheceu seu pai.
Janete tenta falar com Agrado. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) procura Janete. Esteban (Diego Martins) se desespera com o visual criado por Eduarda (Gabz) para Naiane. Zilá propõe união com Ronei (Thomás Aquino) contra Agrado.
Ronei oferece aliança com Talita. Agrado e João Raul estranham a hostilidade de um comerciante. Agrado se desespera ao saber que é prima de Naiane.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.