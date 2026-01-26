NOVELA DAS SETE

Relacionamento de Agrado e João Raul corre risco com especulações de Naiane; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (26 de janeiro)

Naiane e sua mãe, Zilá, chegam a confrontar Janete sobre o envolvimento de João Raul com Agrado

Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:05

João Raul se declara para Agrado e canta com ela em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (26):

Cinara (Ramille) ameaça revelar o segredo de Zilá (Leandra Leal). Palhares (Gabriel Godoy) pede orações para a saúde de Eliomar (Stepan Nercessian). Zilá (Leandra Leal) e Naiane (Isabelle Drummond) confrontam Janete (Letícia Spiller) sobre o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz).

Alaor (Marcos Caruso) fica constrangido ao se deparar com a presença de Cinara. Talita (Luellem de Castro) divulga a história de Naiane e Agrado, e todos comentam. Agrado confidencia a João Raul que nunca conheceu seu pai.

Janete tenta falar com Agrado. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) procura Janete. Esteban (Diego Martins) se desespera com o visual criado por Eduarda (Gabz) para Naiane. Zilá propõe união com Ronei (Thomás Aquino) contra Agrado.

Ronei oferece aliança com Talita. Agrado e João Raul estranham a hostilidade de um comerciante. Agrado se desespera ao saber que é prima de Naiane.