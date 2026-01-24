Acesse sua conta
Zilá bate boca com Janete e deixa escapar segredo que envolve passado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo deste sábado (24)

Zilá relembra passado com Janete durante discussão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12:00

Janete deixará Zilá furiosa em 'Coração Acelerado'
Janete deixará Zilá furiosa em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira o resumo de “Coração Acelerado” deste sábado (25):

João Raul e Agrado (Isadora Cruz) ficam juntos. Zilá (Leandra Leal) discute com Janete (Letícia Spiller), que deixar escapar que encontrou Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Zilá lembra de seu passado com Janete, e de como fez a irmã acreditar que tirou a vida de Jean Carlos (Ricardo Pereira).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Cinara (Ramille) fala mal de Janete para Nora (Virgínia Rosa). João Raul e Agrado comemoram estarem juntos. Naiane (Isabelle Drummond) segue sua campanha contra Agrado na internet, e Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão) a admiram.

Nora expulsa Cinara de sua casa. Esteban (Diego Martins) se impressiona com o novo visual de Naiane. Zilá constata que Agrado é prima de Naiane. Cinara lembra do encontro de Zilá com Jean Carlos.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

