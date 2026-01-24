Zilá bate boca com Janete e deixa escapar segredo que envolve passado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo deste sábado (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 12:00
Confira o resumo de “Coração Acelerado” deste sábado (25):
João Raul e Agrado (Isadora Cruz) ficam juntos. Zilá (Leandra Leal) discute com Janete (Letícia Spiller), que deixar escapar que encontrou Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Zilá lembra de seu passado com Janete, e de como fez a irmã acreditar que tirou a vida de Jean Carlos (Ricardo Pereira).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Cinara (Ramille) fala mal de Janete para Nora (Virgínia Rosa). João Raul e Agrado comemoram estarem juntos. Naiane (Isabelle Drummond) segue sua campanha contra Agrado na internet, e Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão) a admiram.
Nora expulsa Cinara de sua casa. Esteban (Diego Martins) se impressiona com o novo visual de Naiane. Zilá constata que Agrado é prima de Naiane. Cinara lembra do encontro de Zilá com Jean Carlos.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.