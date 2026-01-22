NOVELA DAS SETE

Saiba por quê Agrado esconde sua identidade de João Raul em ‘Coração Acelerado’

Atitude de Agrado culmina na maior confusão na trama

Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:02

Agrado causa maior confusão em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Em ‘Coração Acelerado’ Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) tem estreitado os laços a cada dia, mas a atitude da mocinha de esconder seu passado do futuro amado, ainda pode trazer problemas.

O tão sonhado encontro entre os dois acontecerá, mas não como esperado. Ao tentar se apresentar como Diana a mocinha acabará sendo confundida com muitas outras mulheres que tentaram se aproximar do astro sertanejo por interesse. Assim o cantor a tratará mal, sem nem lhe dar a chance de se explicar. Também com medo e receio de ser vista como farsante, a jovem preferirá guardar o segredo.

O reencontro está previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (22). Após ouvir João Raul anunciar numa rádio que deseja encontrar Diana e cantar com ela, Agrado então tomará coragem de ir até ele. A ideia é revelar-se a João na festa Canta Centro-Oeste.

No entanto, outras meninas chegarão primeiro e afirmaram ser Diana. João se incomodará com a quantidade de interesseiras e desistirá de encontrar Diana de verdade.

Quando Agrado conseguir finalmente ficar frente a frente com ele, o clima estará péssimo, o galã não a reconhece e a trata mal novamente. Ela não engole o desaforo, e o chamará de soberbo, dirá que ele não é o artista que ela pensava e dará as costas, desistindo de contar a verdade.

Mexido, João Raul sairá para espairecer e encontrará Agrado cantando em um bar. Ele ficará de queixo caído com o talento da artista. Os dois chegarão a cantar juntos e depois conversarão a sós.

A atração é certa e termina em um beijo romântico na chuva. Mesmo assim, Agrado não terá coragem de admitir que é Diana, por medo da reação do rapaz.