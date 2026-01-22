Acesse sua conta
Saiba por quê Agrado esconde sua identidade de João Raul em ‘Coração Acelerado’

Atitude de Agrado culmina na maior confusão na trama

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:02

Agrado causa maior confusão em 'Coração Acelerado'
Agrado causa maior confusão em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Em ‘Coração Acelerado’ Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) tem estreitado os laços a cada dia, mas a atitude da mocinha de esconder seu passado do futuro amado, ainda pode trazer problemas.

O tão sonhado encontro entre os dois acontecerá, mas não como esperado. Ao tentar se apresentar como Diana a mocinha acabará sendo confundida com muitas outras mulheres que tentaram se aproximar do astro sertanejo por interesse. Assim o cantor a tratará mal, sem nem lhe dar a chance de se explicar. Também com medo e receio de ser vista como farsante, a jovem preferirá guardar o segredo.

O reencontro está previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (22). Após ouvir João Raul anunciar numa rádio que deseja encontrar Diana e cantar com ela, Agrado então tomará coragem de ir até ele. A ideia é revelar-se a João na festa Canta Centro-Oeste.

No entanto, outras meninas chegarão primeiro e afirmaram ser Diana. João se incomodará com a quantidade de interesseiras e desistirá de encontrar Diana de verdade.

Quando Agrado conseguir finalmente ficar frente a frente com ele, o clima estará péssimo, o galã não a reconhece e a trata mal novamente. Ela não engole o desaforo, e o chamará de soberbo, dirá que ele não é o artista que ela pensava e dará as costas, desistindo de contar a verdade.

Mexido, João Raul sairá para espairecer e encontrará Agrado cantando em um bar. Ele ficará de queixo caído com o talento da artista. Os dois chegarão a cantar juntos e depois conversarão a sós.

A atração é certa e termina em um beijo romântico na chuva. Mesmo assim, Agrado não terá coragem de admitir que é Diana, por medo da reação do rapaz.

‘Coração Acelerado’ é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

