Agrado e João Raul ficam juntos, mas segredo quase escapa; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (22 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:39
O romance entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) tem ficado cada dia mais sério em “Coração Acelerado”, inclusive os dois chegam a ficar juntinhos no capítulo desta quinta-feira (22). Ainda no núcleo de João Raul, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Janete (Letícia Spiller) conversam sobre o passado.
Já Walmir (Antonio Calloni), Ronei (Thomás Aquino) e Bara (Evaldo Macarrão) procuram por João Raul, que propõe ajudar na carreira de Agrado. Zilá sente a demora de Alaorzinho. Agrado desiste de contar a João Raul que ela é Diana.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Talita (Luellem de Castro) divulga o vídeo de Agrado e João Raul cantando juntos no bar. Naiane (Isabelle Drummond) promete se vingar de Agrado. Alaorzinho deixa Janete no hospital para visitar Eliomar (Stepan Nercessian), e esconde de Zilá que encontrou sua irmã. Eduarda tenta defender Agrado para Naiane. Zilá e Janete se encontram. João Raul e Agrado se declaram.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.