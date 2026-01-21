NOVELA DAS SETE

Agrado se emociona com súplica de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (21 de janeiro)

Novela das sete mostra diversas risgas do sertanejo

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:35

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

A cada dia a relação de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) se estreitam em “Coração Acelerado”. No capítulo desta terça-feira (21), Agrado se emociona ao ouvir a súplica de João Raul por encontrá-la.

Ainda no capítulo desta terça, Eliomar (Stepan Nercessian) pede perdão a Janete (Letícia Spiller). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) contrata Leandro (David Junior). Naiane (Isabella Drummond) se desespera com a busca de João Raul por Diana. João Raul afirma que terminará o namoro com Naiane após o festival, e Ronei (Thomas Aquino) se irrita.

Agrado constata que há uma fila de mulheres na porta de João Raul dizendo ser Diana. João Raul lembra-se da medalhinha que deixou com Diana/Agrado, e afirma que a verdadeira mulher de seu passado tem como provar sua identidade.

Agrado pede ajuda a Leandro para encontrar João Raul. João Raul termina a parceria com Ronei. João Raul vê Agrado em seu camarim.