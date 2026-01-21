Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agrado se emociona com súplica de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (21 de janeiro)

Novela das sete mostra diversas risgas do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:35

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

A cada dia a relação de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) se estreitam em “Coração Acelerado”. No capítulo desta terça-feira (21), Agrado se emociona ao ouvir a súplica de João Raul por encontrá-la.

Ainda no capítulo desta terça, Eliomar (Stepan Nercessian) pede perdão a Janete (Letícia Spiller). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) contrata Leandro (David Junior). Naiane (Isabella Drummond) se desespera com a busca de João Raul por Diana. João Raul afirma que terminará o namoro com Naiane após o festival, e Ronei (Thomas Aquino) se irrita.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Deepfake coloca Alaor em perigo em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Deepfake coloca Alaor em perigo em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Imagem - Reencontro entre João Raul e Agrado termina em frustração em 'Coração Acelerado'

Reencontro entre João Raul e Agrado termina em frustração em 'Coração Acelerado'

Imagem - Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Agrado constata que há uma fila de mulheres na porta de João Raul dizendo ser Diana. João Raul lembra-se da medalhinha que deixou com Diana/Agrado, e afirma que a verdadeira mulher de seu passado tem como provar sua identidade.

Agrado pede ajuda a Leandro para encontrar João Raul. João Raul termina a parceria com Ronei. João Raul vê Agrado em seu camarim.

“Coração Acelerado” é exibida as 19h30.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Namorado de Milton Cunha mostra tranformação corporal após fim de antigo relacionamento; veja

Namorado de Milton Cunha mostra tranformação corporal após fim de antigo relacionamento; veja
Imagem - Dinheiro e abundância: milagre financeiro surpreende e virada surpreendente chega para 3 signos nos próximos dias

Dinheiro e abundância: milagre financeiro surpreende e virada surpreendente chega para 3 signos nos próximos dias
Imagem - Zilá fica chocada ao saber que Agrado é filha de Janete em ‘Coração Acelerado’ e revive passado

Zilá fica chocada ao saber que Agrado é filha de Janete em ‘Coração Acelerado’ e revive passado

MAIS LIDAS

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
01

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado
02

Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia