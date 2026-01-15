Acesse sua conta
Saiba quem são os cantores sertanejos que aparecem em ‘Coração Acelerado’

Novela que aborda o mundo sertanejo e rivalidades traz diversos astros da música para a trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:26

Michel Teló, Filipe Bragança, Daniel e Lucas Wickhaus durante gravação de 'Coração Acelerado'
Michel Teló, Filipe Bragança, Daniel e Lucas Wickhaus durante gravação de 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

“Coração Acelerado”, novela ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, e que aborda o mundo sertanejo, teve uma homenagem especial para Marília Mendonça, com um take de um show da artista cantando “Eu Sei de Cor”. A novela ainda terá outras participações especiais ao longo das próximas semanas.

Vários cantores da música sertaneja aceitaram gravar cenas para a novela, que retrata o universo do gênero. Entre os nomes confirmados estão Ana Castela, Daniel e Paula Fernandes, de acordo com o portal Notícias da TV.

Alguns deles inclusive já apareceram como Paula Fernandes que está no elenco fixo da novela, interpretando Cecília, avó de Agrado (Isadora Cruz) que já morreu, mas continua a aparecer nos sonhos da neta. No passado, a personagem foi cantora e dá conselhos para a jovem.

Maiara e Maraisa também surgiram desde o início. O ator Filipe Bragança, que interpreta o protagonista João Raul gravou cenas num show real com as irmãs. Ele também cantou uma música original da novela com as irmãs, “Fora do Compasso”.

Quem também participaram de cenas com João Raul foram Daniel e Michel Teló. Num sítio no Rio de Janeiro, os artistas participaram de uma roda de viola com o astro sertanejo para a novela.

Naiara Azevedo também terá participação pontual na trama. Em cena prevista para ir ao ar no dia 3 de fevereiro, a artista dividirá o palco de um show com a protagonista Agrado. Já Ana Castela, que canta a abertura da novela, “Olha Onde Eu To”,interpretará uma cantora e convidará o casal Agrado e João raul para gravar uma música com ela, como parte de seu novo álbum. A artista terá a participação mais longa na trama e estará no meio das intrigas que cercaram o casal principal.

O folhetim tem direção artística de Carlos Araújo. No elenco, estão Isadora Cruz, Filipe Bragança, Letícia Spiller, Leandra Leal, Antonio Calloni, entre outros nomes.

Tags:

Coração Acelerado

