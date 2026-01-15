NOVELA DAS SETE

Segredo de Agrado pode ser revelado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo desta quinta-feira (15 de janeiro)

Novela sertaneja começou com morte e mistérios

Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:56

Agrado pode ter segredo revelado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

A cidade de Bom Retorno anda agitada nos últimos dias! Com a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira), em um incidente fatal, quando ele despenca de uma ribanceira e bate com a cabeça, muitos mistérios e música agitam o mundo dos sertanejos.

No capítulo desta quinta-feira (15), Naiane (Isabelle Drummond) comemora o convite de João Raul (Filipe Bragança), e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) repreende a filha. Janete (Letícia Spiller), Zuzu (Elisa Lucinda) e Agrado (Isadora Cruz) têm um novo prejuízo com a Caravana. Ronei (Thomas Aquino) vibra com a possibilidade de uma parceria de negócios com o Grupo Alaor.

Agrado recusa a aproximação de Huguinho (Vicente Tuchinski), e Janete apoia a filha. Naiane promete se vingar de Talita (Luellem de Castro). Zilá (Leandra Leal) lembra de quando se uniu a Jean Carlos (Ricardo Pereira) para afastar Janete de Alaorzinho. Alaor distribui o comando das empresas do Grupo Alaor. Zuzu aconselha Janete a revelar a história de Agrado.

Olga repreende Eduarda (Gabz) na lanchonete. Agrado conhece Leandro (David Junior). João Raul chega à mansão dos Amaral e pergunta por Naiane. Para evitar Huguinho, Agrado beija Leandro.