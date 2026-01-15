Acesse sua conta
Segredo de Agrado pode ser revelado em ‘Coração Acelerado’; confira resumo desta quinta-feira (15 de janeiro)

Novela sertaneja começou com morte e mistérios

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:56

Agrado pode ter segredo revelado em 'Coração Acelerado'
Agrado pode ter segredo revelado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

A cidade de Bom Retorno anda agitada nos últimos dias! Com a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira), em um incidente fatal, quando ele despenca de uma ribanceira e bate com a cabeça, muitos mistérios e música agitam o mundo dos sertanejos.

No capítulo desta quinta-feira (15), Naiane (Isabelle Drummond) comemora o convite de João Raul (Filipe Bragança), e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) repreende a filha. Janete (Letícia Spiller), Zuzu (Elisa Lucinda) e Agrado (Isadora Cruz) têm um novo prejuízo com a Caravana. Ronei (Thomas Aquino) vibra com a possibilidade de uma parceria de negócios com o Grupo Alaor.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Naiane e Agrado são irmãs em ‘Coração Acelerado’? Flashback desvendará mistério do passado

Imagem - ‘Coração Acelerado’: confira resumo desta quarta-feira (14 de janeiro)

‘Coração Acelerado’: confira resumo desta quarta-feira (14 de janeiro)

Imagem - “Me tira do lugar comum”, diz Evaldo Macarrão sobre papel em Coração Acelerado

“Me tira do lugar comum”, diz Evaldo Macarrão sobre papel em Coração Acelerado

Agrado recusa a aproximação de Huguinho (Vicente Tuchinski), e Janete apoia a filha. Naiane promete se vingar de Talita (Luellem de Castro). Zilá (Leandra Leal) lembra de quando se uniu a Jean Carlos (Ricardo Pereira) para afastar Janete de Alaorzinho. Alaor distribui o comando das empresas do Grupo Alaor. Zuzu aconselha Janete a revelar a história de Agrado.

Olga repreende Eduarda (Gabz) na lanchonete. Agrado conhece Leandro (David Junior). João Raul chega à mansão dos Amaral e pergunta por Naiane. Para evitar Huguinho, Agrado beija Leandro.

“Coração Acelerado” é exibida às 19h, na TV Globo.

