‘Coração Acelerado’: confira resumo desta quarta-feira (14 de janeiro)

Nova novela das sete estreou na última segunda-feira (12)

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:54

Evaldo Macarrão será braço direito de Thomás Aquino Crédito: Manoella Mello/Globo

Na última segunda-feira (12), estreou a nova novela das sete, “Coração Acelerado”, com um enredo sobre música sertaneja, que promete envolver a família brasileira em um universo cheio de intrigas, risgas, e claro, amor. Confira o resumo desta quarta-feira (14):

Agrado (Isadora Cruz) lamenta não ter conseguido o dinheiro de seu trabalho na festa. Naiane (Isabelle Drummond) comemora ter seu vídeo exposto no show de João Raul (Filipe Bragança). Cinara (Ramille) pede perdão a Nora (Virgínia Rosa). Zilá (Leandra Leal) acusar Alaorzinho (Marcos Caruso) de nunca ter esquecido Janete (Letícia Spiller).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Huguinho (Vicente Tuchinski) ajuda Zuzu (Elisa Lucinda), Janete e Agrado desabafam com Lucas (Lucas Wickhaus) e Janete, respectivamente. Zilá pede ajuda a Nora para salvar seu casamento. Zilá planeja trabalhar com sua marca de moda, e conversa com Esteban (Diego Martins) e Eva (Nathalia Cruz). Naiane comemora a declaração de João Raul. Ronei (Thomas Aquino) repreende João Raul, que exige tomar as rédeas de sua carreira. Alaor (Marcos Caruso) aprova a crização de Zilá para a marca Alô, Country. João Raul convida Naiane para participar do clipe de sua música.