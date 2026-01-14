Acesse sua conta
‘Coração Acelerado’: confira resumo desta quarta-feira (14 de janeiro)

Nova novela das sete estreou na última segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:54

Evaldo Macarrão na novela Coração Acelerado
Evaldo Macarrão será braço direito de Thomás Aquino Crédito: Manoella Mello/Globo

Na última segunda-feira (12), estreou a nova novela das sete, “Coração Acelerado”, com um enredo sobre música sertaneja, que promete envolver a família brasileira em um universo cheio de intrigas, risgas, e claro, amor. Confira o resumo desta quarta-feira (14):

Agrado (Isadora Cruz) lamenta não ter conseguido o dinheiro de seu trabalho na festa. Naiane (Isabelle Drummond) comemora ter seu vídeo exposto no show de João Raul (Filipe Bragança). Cinara (Ramille) pede perdão a Nora (Virgínia Rosa). Zilá (Leandra Leal) acusar Alaorzinho (Marcos Caruso) de nunca ter esquecido Janete (Letícia Spiller).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Huguinho (Vicente Tuchinski) ajuda Zuzu (Elisa Lucinda), Janete e Agrado desabafam com Lucas (Lucas Wickhaus) e Janete, respectivamente. Zilá pede ajuda a Nora para salvar seu casamento. Zilá planeja trabalhar com sua marca de moda, e conversa com Esteban (Diego Martins) e Eva (Nathalia Cruz). Naiane comemora a declaração de João Raul. Ronei (Thomas Aquino) repreende João Raul, que exige tomar as rédeas de sua carreira. Alaor (Marcos Caruso) aprova a crização de Zilá para a marca Alô, Country. João Raul convida Naiane para participar do clipe de sua música.

“Coração Acelerado” é exibida às 19h.

