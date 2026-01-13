NOVELA

Rafa Justus está na novela ‘Coração Acelerado’? Nome da filha de Ticiane Pinheiro repercute no elenco e gera especulação

Nova novela das sete gerou repercussão após estreia nesta segunda-feira (12)

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:38

Rafa Justus estaria em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução (Instagram/Gshow)

“Coração Acelerado”, nova novela das sete da TV Globo, estreou nesta segunda-feira (12), e já trouxe surpresa para os telespectadores. O nome de Rafa Justus no crédito de abertura da trama gerou repercussão da suposta participação da filha de Ticiane Pinheiro na novela.

Apesar do nome, Rafa Justus, na verdade, é uma atriz mirim, que vive o papel de Agrado na infância, enquanto Isadora Cruz interpreta a protagonista na fase adulta. Além disso, existe uma diferença na escrita dos nomes. Enquanto a atriz se chama Rafaela, a influenciadora teen é Rafaella, com dois ‘l’s.

Os internautas demonstraram estranheza com o mesmo nome da filha de Ticiane. “Essa Rafaela Justus é a filha do Roberto Justus?", perguntou uma pessoa. "Eu li Rafaela Justus na abertura ou eu tô doido?", disse outra.

"Passado que RafaelaJustus está creditada na abertura de Coração Acelerado. Já, já ela refaz o meme da menina da bota", brincou outro perfil.