Rafa Justus está na novela ‘Coração Acelerado’? Nome da filha de Ticiane Pinheiro repercute no elenco e gera especulação

Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:38
“Coração Acelerado”, nova novela das sete da TV Globo, estreou nesta segunda-feira (12), e já trouxe surpresa para os telespectadores. O nome de Rafa Justus no crédito de abertura da trama gerou repercussão da suposta participação da filha de Ticiane Pinheiro na novela.
Apesar do nome, Rafa Justus, na verdade, é uma atriz mirim, que vive o papel de Agrado na infância, enquanto Isadora Cruz interpreta a protagonista na fase adulta. Além disso, existe uma diferença na escrita dos nomes. Enquanto a atriz se chama Rafaela, a influenciadora teen é Rafaella, com dois ‘l’s.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Os internautas demonstraram estranheza com o mesmo nome da filha de Ticiane. “Essa Rafaela Justus é a filha do Roberto Justus?", perguntou uma pessoa. "Eu li Rafaela Justus na abertura ou eu tô doido?", disse outra.
"Passado que RafaelaJustus está creditada na abertura de Coração Acelerado. Já, já ela refaz o meme da menina da bota", brincou outro perfil.
No seu perfil nas redes sociais, a atriz compartilhou a felicidade em fazer parte da novela. "Difícil descrever a minha emoção quando descobri que fui aprovada para viver a Agrado criança na próxima novela das sete da Globo. Ainda mais com essa surpresa que a minha família preparou! Isso sim é coração acelerado", escreveu.