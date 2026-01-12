Acesse sua conta
Coração Acelerado: nova novela das 19h estreia com morte, reencontro interrompido e homenagem a Marília Mendonça

Primeiro capítulo terá emoção, destino e música para apresentar a história de Agrado e João Raul

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:00

Evaldo Macarrão na novela Coração Acelerado
Evaldo Macarrão será braço direito de Thomás Aquino Crédito: Manoella Mello/Globo

A nova novela das 7 da Globo, Coração Acelerado, estreia nesta segunda-feira (12) já mergulhando o público em uma trama marcada por perdas, encontros e laços que atravessam o tempo. O capítulo de abertura apresenta os personagens centrais ainda na infância e mostra como música e destino passam a unir suas vidas desde cedo.

A história começa em 2016, quando Agrado, ainda criança, assiste a um show de Marília Mendonça ao lado da mãe, Janete. O momento funciona como uma homenagem à cantora e também como ponto de partida para o sonho da menina de seguir carreira artística, inspirado pela força da música sertaneja que ela vê no palco.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Algum tempo depois, Agrado participa de um concurso promovido por uma rádio do interior de Goiás e conhece João Raul, outro garoto que também sonha em cantar. Usando o nome artístico Diana, a menina se aproxima do garoto e os dois decidem apresentar juntos uma composição criada por ela. Um imprevisto, no entanto, impede que a apresentação aconteça e provoca a separação dos dois. Antes de ir embora, Agrado deixa com João Raul uma medalhinha de Santa Cecília e guarda uma pulseira com as iniciais dele, selando um vínculo que vai atravessar os anos.

Enquanto isso, o passado de Janete vem à tona. Antes de deixar Bom Retorno, ela havia sido noiva de Alaorzinho, herdeiro de uma família poderosa da cidade. A relação termina de forma conturbada depois que ela decide cantar em uma festa importante, contrariando o então noivo. Isolada e rejeitada pela comunidade, Janete foge e tenta reconstruir a vida longe dali.

Nesse período, ela se envolve com Jean Carlos, um homem de reputação duvidosa, e engravida sem que ele saiba. O que Janete ignora é que Jean Carlos havia sido enviado por Zilá, sua própria irmã, para encontrá-la. Agrado cresce sem conhecer a verdadeira história da família nem a identidade do pai.

No primeiro capítulo, Jean Carlos reaparece determinado a localizar a menina. Janete recebe uma carta ameaçadora e decide voltar a Bom Retorno na tentativa de proteger a filha. O reencontro termina de forma trágica quando Jean Carlos cai em uma ribanceira, bate a cabeça e morre, dando início a uma sequência de acontecimentos que promete marcar toda a trajetória dos personagens.

Com música, destino e segredos do passado, Coração Acelerado inicia sua caminhada apostando em emoção forte desde os primeiros minutos e estabelece os conflitos que vão conduzir a novela ao longo de sua trama.

