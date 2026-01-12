TV

Coração Acelerado: nova novela das 19h estreia com morte, reencontro interrompido e homenagem a Marília Mendonça

Primeiro capítulo terá emoção, destino e música para apresentar a história de Agrado e João Raul

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:00

Evaldo Macarrão será braço direito de Thomás Aquino Crédito: Manoella Mello/Globo

A nova novela das 7 da Globo, Coração Acelerado, estreia nesta segunda-feira (12) já mergulhando o público em uma trama marcada por perdas, encontros e laços que atravessam o tempo. O capítulo de abertura apresenta os personagens centrais ainda na infância e mostra como música e destino passam a unir suas vidas desde cedo.

A história começa em 2016, quando Agrado, ainda criança, assiste a um show de Marília Mendonça ao lado da mãe, Janete. O momento funciona como uma homenagem à cantora e também como ponto de partida para o sonho da menina de seguir carreira artística, inspirado pela força da música sertaneja que ela vê no palco.

Algum tempo depois, Agrado participa de um concurso promovido por uma rádio do interior de Goiás e conhece João Raul, outro garoto que também sonha em cantar. Usando o nome artístico Diana, a menina se aproxima do garoto e os dois decidem apresentar juntos uma composição criada por ela. Um imprevisto, no entanto, impede que a apresentação aconteça e provoca a separação dos dois. Antes de ir embora, Agrado deixa com João Raul uma medalhinha de Santa Cecília e guarda uma pulseira com as iniciais dele, selando um vínculo que vai atravessar os anos.

Enquanto isso, o passado de Janete vem à tona. Antes de deixar Bom Retorno, ela havia sido noiva de Alaorzinho, herdeiro de uma família poderosa da cidade. A relação termina de forma conturbada depois que ela decide cantar em uma festa importante, contrariando o então noivo. Isolada e rejeitada pela comunidade, Janete foge e tenta reconstruir a vida longe dali.

Nesse período, ela se envolve com Jean Carlos, um homem de reputação duvidosa, e engravida sem que ele saiba. O que Janete ignora é que Jean Carlos havia sido enviado por Zilá, sua própria irmã, para encontrá-la. Agrado cresce sem conhecer a verdadeira história da família nem a identidade do pai.

No primeiro capítulo, Jean Carlos reaparece determinado a localizar a menina. Janete recebe uma carta ameaçadora e decide voltar a Bom Retorno na tentativa de proteger a filha. O reencontro termina de forma trágica quando Jean Carlos cai em uma ribanceira, bate a cabeça e morre, dando início a uma sequência de acontecimentos que promete marcar toda a trajetória dos personagens.