Entenda por que nenhuma 'Helena' foi ao velório de Manoel Carlos

Autor morreu aos 92 anos e foi homenageado em cerimônia reservada no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:25

Manoel Carlos
Manoel Carlos Crédito: Reprodução

O velório do autor Manoel Carlos, conhecido como Maneco, aconteceu na manhã deste domingo no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O dramaturgo morreu no sábado, aos 92 anos, em decorrência de complicações de saúde relacionadas à Doença de Parkinson.

Responsável por alguns dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos construiu uma carreira marcada por histórias de forte apelo emocional e, principalmente, pela criação das icônicas personagens chamadas Helena, protagonistas de novelas como Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas e Em Família.

Apesar dessa marca registrada, nenhuma das atrizes que interpretaram suas Helenas esteve presente na cerimônia. A ausência chamou atenção, especialmente por se tratar de personagens que se tornaram símbolos da obra do autor e ajudaram a consolidar sua importância na televisão brasileira.

De acordo com comunicado divulgado pela família, o velório foi restrito a parentes e amigos próximos, o que explica o perfil mais reservado da despedida. Ainda assim, algumas personalidades do meio artístico compareceram para prestar homenagens.

Entre elas estava Lilia Cabral, atriz que participou de várias novelas escritas por Manoel Carlos, embora nunca tenha vivido uma Helena. O ator Tony Ramos, que também teve uma longa trajetória em produções do autor, esteve no local para se despedir do dramaturgo.

O clima no velório foi de respeito e reconhecimento pela trajetória de Manoel Carlos, que deixou um legado definitivo na história da TV Globo e da dramaturgia nacional. Mesmo com a ausência de algumas de suas intérpretes mais emblemáticas, a cerimônia refletiu o desejo da família por um momento íntimo e discreto para a despedida de um dos maiores autores da televisão brasileira.

