Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos

Carol Neves
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:20
Manoel Carlos, que morreu neste sábado (10) aos 92 anos, deixou um legado inesquecível na teledramaturgia brasileira, marcado por histórias de família, amor e personagens femininas fortes, especialmente as icônicas “Helenas”.
O autor construiu uma carreira sólida na televisão brasileira marcada por histórias que retratam a família, os conflitos do cotidiano e personagens femininas fortes. Iniciou sua trajetória artística como ator aos 17 anos e passou por diversas emissoras antes de se tornar referência na Globo, onde estreou como diretor-geral do Fantástico em 1972. A partir da década de 1980, consolidou seu estilo único ao escrever novelas que colocavam o Rio de Janeiro não apenas como cenário, mas quase como personagem, e apresentavam as icônicas “Helenas”, mulheres cujas decisões e sacrifícios em nome da família emocionaram gerações.
Confira cinco de suas novelas mais lembradas pelo público:
Relembre novelas de Manoel Carlos
Baila Comigo (1981)
A primeira Helena de Manoel Carlos, interpretada por Lílian Lemmertz, apresentou ao público o conceito das heroínas maternas que se tornaria marca registrada do autor.
História de Amor (1995)
Regina Duarte viveu Helena em um triângulo amoroso, enfrentando dilemas emocionais e familiares que conquistaram o público.
Por Amor (1997)
Outra Helena de Regina Duarte, a trama abordou sacrifícios em nome dos filhos e os intensos conflitos familiares que marcaram a narrativa de Manoel Carlos.
Laços de Família (2000)
Vera Fischer interpretou Helena em uma história lembrada pela icônica cena da filha com leucemia, consolidando o sucesso do autor no início dos anos 2000.
Mulheres Apaixonadas (2003)
Christiane Torloni deu vida à Helena, reforçando a força feminina e a sensibilidade das histórias de Manoel Carlos.