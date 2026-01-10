Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos

Autor faleceu aos 92 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:20

Manoel Carlos
Manoel Carlos Crédito: Reprodução

Manoel Carlos, que morreu neste sábado (10) aos 92 anos, deixou um legado inesquecível na teledramaturgia brasileira, marcado por histórias de família, amor e personagens femininas fortes, especialmente as icônicas “Helenas”.

O autor construiu uma carreira sólida na televisão brasileira marcada por histórias que retratam a família, os conflitos do cotidiano e personagens femininas fortes. Iniciou sua trajetória artística como ator aos 17 anos e passou por diversas emissoras antes de se tornar referência na Globo, onde estreou como diretor-geral do Fantástico em 1972. A partir da década de 1980, consolidou seu estilo único ao escrever novelas que colocavam o Rio de Janeiro não apenas como cenário, mas quase como personagem, e apresentavam as icônicas “Helenas”, mulheres cujas decisões e sacrifícios em nome da família emocionaram gerações.

Confira cinco de suas novelas mais lembradas pelo público:

Relembre novelas de Manoel Carlos

Baila Comigo (1981) por Divulgação
História de Amor (1995) por Divulgação
Por Amor (1997) por Divulgação
Laços de Família (2000) por Divulgação
Mulheres Apaixonadas (2003 por Divulgação
1 de 5
Baila Comigo (1981) por Divulgação

Baila Comigo (1981)

A primeira Helena de Manoel Carlos, interpretada por Lílian Lemmertz, apresentou ao público o conceito das heroínas maternas que se tornaria marca registrada do autor.

História de Amor (1995)

Regina Duarte viveu Helena em um triângulo amoroso, enfrentando dilemas emocionais e familiares que conquistaram o público.

Por Amor (1997)

Outra Helena de Regina Duarte, a trama abordou sacrifícios em nome dos filhos e os intensos conflitos familiares que marcaram a narrativa de Manoel Carlos.

Laços de Família (2000)

Vera Fischer interpretou Helena em uma história lembrada pela icônica cena da filha com leucemia, consolidando o sucesso do autor no início dos anos 2000.

Mulheres Apaixonadas (2003)

Christiane Torloni deu vida à Helena, reforçando a força feminina e a sensibilidade das histórias de Manoel Carlos.

Mais recentes

Imagem - Em entrevista ao NYT, Wagner Moura critica Bolsonaro e explica porque diz 'não' a Hollywood

Em entrevista ao NYT, Wagner Moura critica Bolsonaro e explica porque diz 'não' a Hollywood
Imagem - Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica
Imagem - Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa