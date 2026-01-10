Acesse sua conta
Quem era Helena? Entenda escolha de Manoel Carlos para nome das protagonistas de suas novelas e relembre todas elas

A última delas foi Júlia Lemmertz, na novela 'Em Família'

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:29

Manoel Carlos
Manoel Carlos Crédito: Reprodução

Manoel Carlos morreu neste sábado (10), aos 92 anos. Um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, ele ficou eternizado pelo estilo intimista de contar histórias e, sobretudo, por um traço que virou sua marca registrada, todas as protagonistas de suas novelas se chamavam Helena.

Relembre novelas de Manoel Carlos

Baila Comigo (1981) por Divulgação
História de Amor (1995) por Divulgação
Por Amor (1997) por Divulgação
Laços de Família (2000) por Divulgação
Mulheres Apaixonadas (2003 por Divulgação
Baila Comigo (1981) por Divulgação

A repetição do nome atravessou décadas da televisão e virou uma espécie de assinatura do autor. A primeira Helena surgiu em Baila Comigo, exibida em 1981, interpretada por Lílian Lemmertz. A última foi vivida por Julia Lemmertz, filha do autor, na novela Em Família, encerrada em 2019. Entre uma e outra, o público acompanhou diferentes versões da personagem em tramas que ajudaram a definir o perfil das novelas das nove.

5 clássicos de Manoel Carlos que marcaram gerações

História de Amor (1995): Reprise marca emoção e clássicos de Manoel Carlos voltam à tela por Reprodução
Por Amor (1997): Drama familiar inesquecível de Manoel Carlos conquista novas gerações. por Reprodução
Laços de Família (2000): Conflitos e paixões que marcaram época voltam ao público. por Reprodução
Mulheres Apaixonadas (2003): Manoel Carlos explora relacionamentos complexos e intensos. por Reprodução
Páginas da Vida (2006): História emocionante sobre amor, família e superação. por Reprodução
História de Amor (1995): Reprise marca emoção e clássicos de Manoel Carlos voltam à tela por Reprodução

Manoel Carlos sempre explicou que a escolha do nome não tinha relação com mulheres de sua família ou com histórias pessoais. A inspiração veio da mitologia grega, mais especificamente de Helena de Troia, figura que simboliza beleza, desejo e conflito. Mesmo tendo duas filhas, nenhuma delas recebeu esse nome, o que reforçava que se tratava de uma opção puramente simbólica e literária.

O autor estava afastado da televisão desde 2014. Diagnosticado com Parkinson, teve o quadro agravado nos últimos meses. Sua morte marca o fim de uma era na dramaturgia brasileira, mas o legado permanece vivo nas Helenas que ajudaram a emocionar gerações e a transformar o modo de contar histórias na TV.

Veja todas as Helenas de Manoel Carlos

Lilian Lemmertz - Baila Comigo (1981)

A primeira Helena de Manoel Carlos foi interpretada por Lilian Lemmertz. Ela era uma dona de casa que foi aterrorizada pelo segredo de ter separado os filhos gêmeos.

Lílian Lemmertz
Lílian Lemmertz Crédito: Divulgação

Maitê Proença - Felicidade (1991)

Maitê Proença foi a segunda Helena de Manoel Carlos, a novela Felicidade. Chamada carinhosamente de Leninha, ela era um símbolo de força, independência e autenticidade. Mãe solo de origem pobre, ela vivia uma busca incansável de sua realização pessoal.

Maitê Proença
Maitê Proença Crédito: Divulgação

Regina Duarte - História de Amor (1995)

A atriz que mais viveu Helenas na carreira foi Regina Duarte. Ela atuou em três oportunidades nas tramas de Maneco. A primeira delas foi uma das mais famosas, em História de Amor, em 1995. A personagem formou um quadrilátero amoroso com Carlos Alberto (José Mayer), Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral). 

Regina Duarte
Regina Duarte Crédito: Reprodução

Regina Duarte - Por Amor (1997)

Dois anos depois de História de Amor, Regina Duarte foi chamada novamente para atuar como Helena. Na trama, ela atua ao lado da filha, Gabriela Duarte, que interpretou Eduarda, uma jovem que perde o útero no parto e dá à luz um bebê que morre logo em seguida. Helena, que engravidou junto com a herdeira, tem uma criança saudável e, penalizada com o fato da filha nunca mais poder engravidar, implora para que o médico César troque os bebês. Somente os dois sabem deste segredo.

Mãe e filha arrasaram na novela
Mãe e filha arrasaram na novela Crédito: Reprodução

Vera Fischer - Laços de Família (2000)

Em Laços de Família, Helena abre mão da paixão por Edu (Reynaldo Gianecchi) pela filha, Camila (Carolina Dieckmann). A jovem acaba tendo um câncer e se cura no final.

Edu, Camila e Helena
Edu, Camila e Helena Crédito: Reprodução

Christiane Torloni - Mulheres Apaixonada (2002)

Sexta Helena de Maneco, Christiane Torloni atuou em Mulheres Apaixonadas, de 2002. A personagem decidiu separar do marido, Téo (Tony Ramos), após 15 anos de casamento para viver uma nova paixão.

Cristiane Torlone
Cristiane Torlone Crédito: Divulgação

Regina Duarte - Páginas da Vida (2006)

A terceira Helena de Regina Duarte foi em Páginas da Vida. Na trama, a personagem adota Clara, portadora de Síndrome de Down, após a mãe dela, Nanda (Fernanda Vasconcellos), morrer no parto.

Regina Duarte
Regina Duarte Crédito: Reprodução

Taís Araújo - Viver a Vida (2009)

Taís Araújo foi a primeira Helena negra de Manoel Carlos. A personagem é uma modelo com reconhecimento internacional que abandonou a carreira no auge para casar com o empresário Marcos (José Mayer).

Thais Araújo
Thais Araújo Crédito: Reprodução

Julia Lemmertz - Em Família (2014)

Julia Lemmertz encerrou o ciclo iniciado pela mãe, Lilian, e foi a última Helena de Manoel Carlos. Ela atuou na trama Em Família, que retratou a paixão dos primos Helena e Laerte (Gabriel Braga Nunes) desde a infância. Na novela, Julia Dalavia e Bruna Marquezine interpretaram Helena nos primeiros capítulos novela. Bruna ainda retornou na terceira fase da trama como Luiza, filha de Helena.

NHelena
Novela teve três intérpretes para Helena Crédito: Reprodução

