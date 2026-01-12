ASTROLOGIA

Áries, Virgem e Capricórnio serão testados pelo Universo hoje (12 de janeiro)

Desafios surgem para medir maturidade, paciência e força emocional ao longo do dia

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 12:04

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia desta data traz situações que funcionam como testes do universo. Pequenos conflitos, atrasos, cobranças ou notícias inesperadas podem surgir para avaliar o quanto você evoluiu. Não é um dia para desistir, é um dia para provar que você já não reage como antes. Três signos sentem esse peso de forma mais clara.

Áries

Áries pode ser provocado por atitudes alheias ou por situações que mexem com o orgulho. O teste é controlar o impulso de reagir no calor do momento. Quando você escolhe a calma em vez da explosão, sai mais forte e respeitado.

Virgem

Para Virgem, o teste vem em forma de pressão e cobranças. Algo pode sair diferente do planejado, exigindo flexibilidade. O aprendizado do dia é entender que nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

Capricórnio

Capricórnio enfrenta desafios ligados a responsabilidades e limites. Pode ser um pedido excessivo, uma cobrança injusta ou uma decisão difícil. O teste é saber dizer não sem culpa e proteger a própria energia.

