Onde assistir 'O Agente Secreto', filme brasileiro que acaba de vencer dois Globos de Ouro

Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator em Drama e o longa venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 05:00

O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O cinema brasileiro vive um de seus momentos mais emblemáticos no cenário internacional. O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, acaba de sair consagrado do Globo de Ouro 2026 com duas estatuetas, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, entregue a Wagner Moura por sua atuação como protagonista da trama.

Mesmo após o reconhecimento histórico, o público que deseja assistir ao longa ainda precisa ir aos cinemas. O Agente Secreto segue em cartaz no Brasil desde 6 de novembro de 2025 e, até o momento, não está disponível em nenhuma plataforma de streaming.

Ainda não há uma data oficial para a estreia do filme no streaming, mas a tendência do mercado é que isso aconteça apenas após a temporada do Oscar 2026. A estratégia costuma ser adotada por produções que estão em campanha internacional. Um exemplo recente foi Ainda Estou Aqui, que só chegou ao Globoplay cerca de um mês depois da cerimônia do Oscar, após concluir sua trajetória nos festivais e premiações.

O Agente Secreto também segue na corrida pelo Oscar. O longa foi pré-selecionado para representar o Brasil na disputa pela estatueta de Melhor Filme Internacional, o que aumenta a expectativa em torno de uma possível indicação nos próximos dias.