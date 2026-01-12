É A BAHIA!

Wagner Moura conquista o Globo de Ouro e coloca o Brasil no topo do cinema mundial

Baiano conquista estatueta por O Agente Secreto e reforça corrida rumo ao Oscar

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 01:09

Wagner Moura Crédito: Reprodução

O ator Wagner Moura fez história ao vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro neste domingo (11), por sua atuação em O Agente Secreto. O baiano repetiu o feito de Fernanda Torres e consolidou a presença do cinema nacional entre os grandes vencedores da temporada internacional de premiações.

Moura superou concorrentes de peso como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Esta foi a segunda vez que o ator baiano concorreu ao Globo de Ouro. Em 2016, ele havia sido indicado por Narcos, na categoria de Melhor Ator em Série de Drama, mas não levou o troféu.

A vitória fortalece a campanha de Wagner Moura na corrida pelo Oscar. No ano passado, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui e, semanas depois, acabou indicada ao prêmio da Academia, o que reforçou a importância da premiação como termômetro da temporada.

Desde a estreia de O Agente Secreto no Festival de Cannes, Moura vem acumulando elogios e prêmios pelo desempenho no longa. Ele já foi reconhecido em festivais e por associações de críticos, incluindo Cannes, Festival de Chicago e Crítica de Nova York, somando mais de cinco troféus internacionais.

Além do prêmio de Melhor Ator, O Agente Secreto também concorreu em outras duas categorias no Globo de Ouro 2026, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Filme de Drama, ampliando o destaque da produção brasileira na cerimônia.