CINEMA

Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores

Wagner Moura e O Agente Secreto foram premiados

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 04:00

Crédito: Divulgação

O Globo de Ouro 2026, que reconhece os destaques do cinema e da televisão de 2025, foi realizado na noite deste domingo (11), em Los Angeles, e teve forte protagonismo do Brasil. O Agente Secreto saiu como um dos grandes nomes da premiação ao vencer na categoria de melhor filme em língua não inglesa e ainda garantir para Wagner Moura o prêmio de melhor ator em filme de drama, superando concorrentes como Michael B. Jordan, Oscar Isaac e Dwayne Johnson.

Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Ator de Drama 1 de 6

Na disputa de melhor filme de drama, o longa brasileiro ficou entre os indicados ao lado de Frankenstein, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Pecadores e Hamnet: A vida antes de Hamlet que acabou levando o troféu. Já no campo da comédia ou musical, Uma batalha após a outra foi eleito o melhor filme do ano, enquanto Timothée Chalamet venceu como melhor ator por Marty Supreme e Rose Byrne levou o prêmio de melhor atriz por Se eu tivesse pernas, eu te chutaria.

Entre os destaques femininos do drama, Jessie Buckley conquistou o Globo de Ouro por Hamnet: A vida antes de Hamlet. Nas produções para TV, The Pitt foi eleita a melhor série de drama, com Noah Wyle levando o prêmio de melhor ator pelo mesmo trabalho, e Rhea Seehorn venceu como melhor atriz em série de drama por Pluribus. No campo da comédia, The Studio foi a grande vencedora entre as séries, com Seth Rogen premiado como melhor ator e Jean Smart como melhor atriz por Hacks.

A produção Adolescência também se destacou ao vencer como melhor minissérie ou filme para a TV, além de render os prêmios de melhor ator coadjuvante para Owen Cooper e de melhor atriz coadjuvante para Erin Doherty. Já Stephen Graham foi eleito o melhor ator em minissérie ou filme para a TV pelo mesmo título.

Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme Internacional 1 de 6

No cinema, Paul Thomas Anderson teve uma noite vitoriosa ao ganhar melhor direção e melhor roteiro por Uma batalha após a outra. O prêmio de melhor trilha sonora ficou com Pecadores, que também levou o troféu de melhor destaque em bilheteria. Na categoria de melhor animação, Guerreiras do K Pop saiu como vencedora, enquanto Golden, do mesmo filme, foi escolhida como a melhor canção original.

Nos prêmios de atuação coadjuvante no cinema, Stellan Skarsgård venceu como melhor ator por Valor Sentimental, e Teyana Taylor levou como melhor atriz por Uma batalha após a outra. Entre os filmes em língua não inglesa, O Agente Secreto superou títulos como Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente para conquistar o prêmio.

A noite também reconheceu produções de TV e outros formatos, com Good Hang with Amy Poehler vencendo como melhor podcast e Ricky Gervais sendo premiado pela melhor performance de stand up na televisão. Com isso, o Globo de Ouro 2026 consolidou uma edição marcada por diversidade de vencedores e, para o Brasil, por um momento histórico liderado por Wagner Moura e O Agente Secreto.

Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama 1 de 6

Veja a lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2026

Melhor filme de comédia ou musical

Uma batalha após a outra

Melhor ator em filme de drama

Wagner Moura, O Agente Secreto

Melhor atriz em filme de drama

Jessie Buckley, Hamnet: A vida antes de Hamlet

Melhor série de comédia ou musical

The Studio

Melhor minissérie, antologia ou filme para a TV

Adolescência

Melhor série de drama

The Pitt

Melhor atriz em série de drama

Rhea Seehorn, Pluribus

Melhor performance de comédia stand up na TV

Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality

Melhor atriz coadjuvante na TV

Erin Doherty, Adolescência

Melhor filme em língua não inglesa

O Agente Secreto

Melhor filme de animação

Guerreiras do K Pop

Melhor direção em filme

Paul Thomas Anderson, Uma batalha após a outra

Melhor destaque em bilheteria

Pecadores

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para a TV

Michelle Williams, Dying for Sex

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para a TV

Stephen Graham, Adolescência

Melhor ator em filme de musical ou comédia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Melhor atriz em filme de musical ou comédia

Rose Byrne, Se eu tivesse pernas, eu te chutaria

Melhor roteiro em filme

Paul Thomas Anderson, Uma batalha após a outra

Melhor trilha sonora de filme

Pecadores

Melhor canção em filme

Golden, Guerreiras do K Pop

Melhor podcast

Good Hang with Amy Poehler

Melhor ator em série de musical ou comédia

Seth Rogen, The Studio

Melhor ator coadjuvante na TV

Owen Cooper, Adolescência

Melhor atriz em série de musical ou comédia

Jean Smart, Hacks

Melhor ator em série de drama

Noah Wyle, The Pitt

Melhor ator coadjuvante em filme

Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Melhor atriz coadjuvante em filme

Teyana Taylor, Uma batalha após a outra

Melhor filme de drama