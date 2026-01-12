Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 04:00
O Globo de Ouro 2026, que reconhece os destaques do cinema e da televisão de 2025, foi realizado na noite deste domingo (11), em Los Angeles, e teve forte protagonismo do Brasil. O Agente Secreto saiu como um dos grandes nomes da premiação ao vencer na categoria de melhor filme em língua não inglesa e ainda garantir para Wagner Moura o prêmio de melhor ator em filme de drama, superando concorrentes como Michael B. Jordan, Oscar Isaac e Dwayne Johnson.
Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Ator de Drama
Na disputa de melhor filme de drama, o longa brasileiro ficou entre os indicados ao lado de Frankenstein, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Pecadores e Hamnet: A vida antes de Hamlet que acabou levando o troféu. Já no campo da comédia ou musical, Uma batalha após a outra foi eleito o melhor filme do ano, enquanto Timothée Chalamet venceu como melhor ator por Marty Supreme e Rose Byrne levou o prêmio de melhor atriz por Se eu tivesse pernas, eu te chutaria.
Entre os destaques femininos do drama, Jessie Buckley conquistou o Globo de Ouro por Hamnet: A vida antes de Hamlet. Nas produções para TV, The Pitt foi eleita a melhor série de drama, com Noah Wyle levando o prêmio de melhor ator pelo mesmo trabalho, e Rhea Seehorn venceu como melhor atriz em série de drama por Pluribus. No campo da comédia, The Studio foi a grande vencedora entre as séries, com Seth Rogen premiado como melhor ator e Jean Smart como melhor atriz por Hacks.
A produção Adolescência também se destacou ao vencer como melhor minissérie ou filme para a TV, além de render os prêmios de melhor ator coadjuvante para Owen Cooper e de melhor atriz coadjuvante para Erin Doherty. Já Stephen Graham foi eleito o melhor ator em minissérie ou filme para a TV pelo mesmo título.
Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme Internacional
No cinema, Paul Thomas Anderson teve uma noite vitoriosa ao ganhar melhor direção e melhor roteiro por Uma batalha após a outra. O prêmio de melhor trilha sonora ficou com Pecadores, que também levou o troféu de melhor destaque em bilheteria. Na categoria de melhor animação, Guerreiras do K Pop saiu como vencedora, enquanto Golden, do mesmo filme, foi escolhida como a melhor canção original.
Nos prêmios de atuação coadjuvante no cinema, Stellan Skarsgård venceu como melhor ator por Valor Sentimental, e Teyana Taylor levou como melhor atriz por Uma batalha após a outra. Entre os filmes em língua não inglesa, O Agente Secreto superou títulos como Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente para conquistar o prêmio.
A noite também reconheceu produções de TV e outros formatos, com Good Hang with Amy Poehler vencendo como melhor podcast e Ricky Gervais sendo premiado pela melhor performance de stand up na televisão. Com isso, o Globo de Ouro 2026 consolidou uma edição marcada por diversidade de vencedores e, para o Brasil, por um momento histórico liderado por Wagner Moura e O Agente Secreto.
Indicados Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama
Melhor filme de comédia ou musical
Uma batalha após a outra
Melhor ator em filme de drama
Wagner Moura, O Agente Secreto
Melhor atriz em filme de drama
Jessie Buckley, Hamnet: A vida antes de Hamlet
Melhor série de comédia ou musical
The Studio
Melhor minissérie, antologia ou filme para a TV
Adolescência
Melhor série de drama
The Pitt
Melhor atriz em série de drama
Rhea Seehorn, Pluribus
Melhor performance de comédia stand up na TV
Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality
Melhor atriz coadjuvante na TV
Erin Doherty, Adolescência
Melhor filme em língua não inglesa
O Agente Secreto
Melhor filme de animação
Guerreiras do K Pop
Melhor direção em filme
Paul Thomas Anderson, Uma batalha após a outra
Melhor destaque em bilheteria
Pecadores
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para a TV
Michelle Williams, Dying for Sex
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para a TV
Stephen Graham, Adolescência
Melhor ator em filme de musical ou comédia
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Melhor atriz em filme de musical ou comédia
Rose Byrne, Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
Melhor roteiro em filme
Paul Thomas Anderson, Uma batalha após a outra
Melhor trilha sonora de filme
Pecadores
Melhor canção em filme
Golden, Guerreiras do K Pop
Melhor podcast
Good Hang with Amy Poehler
Melhor ator em série de musical ou comédia
Seth Rogen, The Studio
Melhor ator coadjuvante na TV
Owen Cooper, Adolescência
Melhor atriz em série de musical ou comédia
Jean Smart, Hacks
Melhor ator em série de drama
Noah Wyle, The Pitt
Melhor ator coadjuvante em filme
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Melhor atriz coadjuvante em filme
Teyana Taylor, Uma batalha após a outra
Melhor filme de drama
Hamnet: A vida antes de Hamlet