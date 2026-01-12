TAROT CIGANO

Carta A Âncora domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (12 de janeiro): estabilidade, segurança e firmeza nos caminhos

O dia favorece decisões sólidas, constância emocional e avanços que se sustentam no tempo

Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta que rege o Baralho Cigano nesta segunda-feira (12) é A Âncora. No oráculo, ela representa estabilidade, segurança, perseverança e tudo aquilo que cria base firme para o futuro. A energia do dia pede paciência, foco e compromisso com o que realmente vale a pena manter.

No campo emocional, A Âncora indica relações mais seguras e sentimentos que se fortalecem com o tempo. É um bom dia para reforçar vínculos, alinhar expectativas e buscar equilíbrio. Para quem vive instabilidade afetiva, a carta sinaliza a necessidade de escolher o que traz paz, não ansiedade.

Na vida prática, a carta aponta firmeza no trabalho, responsabilidade e reconhecimento construído passo a passo. Projetos ganham solidez e decisões tomadas agora tendem a ter efeitos duradouros. Não é dia de impulsos, é dia de sustentar escolhas já feitas e confiar no processo.

No plano espiritual, A Âncora fala de enraizamento e proteção. A mensagem é de manter os pés no chão, fortalecer a fé com ações concretas e lembrar que constância também é uma forma poderosa de evolução.

