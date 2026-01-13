Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (13 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:04
Confira o resumo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (13):
Zilá (Leandra Leal) avisa a Eurico (Diogo Martins) que João Raul (Filipe Bragança) cantará em seu aniversário. Agrado (Isadora Cruz) é humilhada por Eurico. João Raul pede que Lucas (Luan Marques) encontre Walmir (Antonio Calloni).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Zuzu (Elisa Lucinda) lembra de quando Janete (Leticia Spiller) se apresentava como cantora. Agrado é convidada para o aniversário de Eurico. João Raul reclama com Ronei (Thomás Aquino) por não poder cantar o que deseja.
Zuzu aconselha Agrado a enviar uma composição para João Raul. Naiane (Isabelle Drummond) grava um vídeo para sua rede social, e João Raul a vê. Agrado é expulsa da festa de Eurico.