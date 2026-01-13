NOVELA

Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (13 de janeiro)

Nova novela das sete começou nesta segunda-feira (12)

Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:04

'Coração Acelerado' é a nova novela das sete Crédito: Globo | Manoella Mello

Confira o resumo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (13):

Zilá (Leandra Leal) avisa a Eurico (Diogo Martins) que João Raul (Filipe Bragança) cantará em seu aniversário. Agrado (Isadora Cruz) é humilhada por Eurico. João Raul pede que Lucas (Luan Marques) encontre Walmir (Antonio Calloni).

Zuzu (Elisa Lucinda) lembra de quando Janete (Leticia Spiller) se apresentava como cantora. Agrado é convidada para o aniversário de Eurico. João Raul reclama com Ronei (Thomás Aquino) por não poder cantar o que deseja.