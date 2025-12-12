Acesse sua conta
Sandy revela se vai atuar em 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo

Trama abordará o universo musical do sertanejo e terá participações de artistas como Ana Castela, Daniel e Michel Teló

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:09

