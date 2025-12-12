VEM AÍ?

Sandy revela se vai atuar em 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo

Trama abordará o universo musical do sertanejo e terá participações de artistas como Ana Castela, Daniel e Michel Teló

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:09

Sandy Crédito: YouTube/Música Multishow

Sandy se pronunciou sobre os rumores de que estará em "Coração Acelerado", próxima novela das 19h da Globo. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a artista estaria em negociação com a emissora para participar da trama, que abordará o universo musical do sertanejo. Ela, porém, negou a informação.

Segundo Vaquer, a cantora, que tem experiência como atriz, estaria conversando com a direção do folhetim para tentar encontrar uma data em sua agenda para as filmagens. A participação seria como ela mesma, como já aconteceu em outras produções. Vale citar que diversos nomes da música nacional irão integrar "Coração Acelerado", como Maiara e Maraisa, Paula Fernandes, Michel Teló e Daniel.

"Desculpa, mas é mentira! Eu não saio desmentindo tudo o que inventam por aí, mas achei melhor já avisar", escreveu Sandy no comentário em uma publicação nas redes sociais, afastando qualquer expectativa de um retorno às novelas. A cantora já protagonizou um folhetim da Globo, "Estrela-Guia" (2001), que teve boa audiência na época. Desde então, ela fez apenas filmes e pequenas participações, como ocorreu no remake de "Vale Tudo" (2025).

Por outro lado, quem está confirmada em "Coração Acelerado", também como ela mesma, é Ana Castela. Mas a cantora estará envolvida em uma trama da ficção. Ela, inclusive, esteve na quarta-feira (10) nos Estúdios Globo para visitar a cidade cenográfica e acompanhar as gravações. A estreia vai acontecer em 10 de janeiro de 2026.