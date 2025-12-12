Acesse sua conta
Alinne Rosa completa novo álbum e aposta no axé como força do verão baiano

Segunda parte de “As canções que ela fez pra mim” chega às plataformas, vira o disco para a rua e destaca “Canto Carnaval” como trilha da temporada

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:36

Alinne Rosa anuncia álbum duplo com duas versões de si em diálogo
Alinne Rosa lança álbum completo e transforma o verão em trilha sonora

Alinne Rosa fechou o ciclo do seu novo projeto musical ao lançar, nesta sexta-feira (12), a segunda parte do álbum As canções que ela fez pra mim. Disponível nas plataformas digitais, o trabalho completa o conceito iniciado em novembro e marca uma virada clara de clima. Se o primeiro volume nasceu mais introspectivo, este chega solar, coletivo e com cheiro de verão em Salvador.

O lançamento ao meio-dia não foi aleatório. A escolha do horário simboliza a mudança de energia do projeto, que agora se abre para o calor, a rua e o Carnaval. As duas partes funcionam como um espelho. Uma fala de cura e recolhimento. A outra celebra o encontro, o corpo em movimento e o coro que só a Bahia sabe formar.

Novo álbum de Alinne Rosa por Reprodução

A sonoridade passeia por axé pop, cumbia, batidas eletrônicas e grooves pensados para o trio elétrico. A artista define o disco como um convite ao coletivo. “Nessa segunda parte eu quis celebrar a rua, o calor, o desejo, tudo que a Bahia desperta na gente. É um álbum pra viver junto, pra ouvir dançando, pra cantar com as pessoas”, afirma Alinne. Ela também define o trabalho como um gesto de gratidão ao público que acompanhou todo o processo criativo.

Visualmente, o projeto reforça a ideia de dualidade ao apresentar duas versões da cantora em diálogo constante. Esse conceito também aparece no interlúdio “Uníssono”, que funciona como manifesto de identidade coletiva e lembra que o Carnaval é feito de muitas vozes, nunca de uma só.

O grande destaque do álbum é “Canto Carnaval”, faixa que ganha clipe especial e nasce como uma ode direta ao axé e à experiência da rua. A música começa com um violino delicado e cresce até virar um chamado aberto para quem vive a festa como forma de existir. No audiovisual, Alinne homenageia o trio elétrico e o arrepio coletivo que toma conta da cidade durante o Carnaval de Salvador.

Outras faixas reforçam esse espírito. “Cumbia de Trio” mistura malícia, dança e humor com um refrão pensado para viralizar, enquanto “O Bloco Mais Bonito da Cidade” traz pulsação de avenida e dialoga diretamente com o universo do Bloco O Vale, criado pela cantora. O encerramento fica por conta de uma nova leitura de “Acredite no Seu Axé”, que reaparece conectada à narrativa do álbum como mensagem de renascimento e força.

