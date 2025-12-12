GRAVIDEZ LEVE

Lore Improta abre o coração sobre a segunda gravidez e revela como tem vivido uma fase mais leve

À espera de um menino, dançarina diz que amadurecimento e fé mudaram a forma de encarar a maternidade

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:07

Lore Improta vive a segunda gravidez com mais calma, fé e sem comparações Crédito: Reprodução

Lore Improta atravessa a segunda gravidez com um olhar mais sereno e consciente. Grávida novamente de Léo Santana, a dançarina contou que a experiência atual tem sido guiada por calma, saúde e gratidão, sem a sensação de que exista algo a corrigir em relação à primeira gestação. As declarações foram dadas em entrevista à revista Quem.

Segundo Lore, o novo bebê chegou em um momento especial da vida do casal e tem sido vivido com menos ansiedade. “A gente sempre sonhou, desejou muito esse neném. Tudo no tempo de Deus, ele chegou nesse momento abençoado. Eu estou com muita saúde, preparada para viver essa gestação também. Estamos muito felizes que Deus mandou essa bênção pra gente”, afirmou.

Mãe de Liz, de 4 anos, ela avalia que a primeira gravidez foi exatamente como precisava ser. Vivida em meio à pandemia, aquela fase trouxe desafios físicos e emocionais intensos, mas também aprendizado. “Não faria nada de diferente. A gestação da Liz eu tive no meio da pandemia, então já foi bem desafiadora. Foi diferente pra mim, até pela questão fisiológica. Eu estava enjoando muito, era muita emoção. Esta já está diferente por si só. Então eu não teria nada que faria diferente. Eu fui a melhor que pude ser naquela gestação, e sou a melhor que posso ser agora”, disse à publicação.

