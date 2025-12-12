MÚSICA

Maneva lança 'A Paz' após hiato criativo e transforma silêncio em música sobre amor e reconexão

Faixa marca retorno da banda depois de mais de um ano sem lançamentos autorais e celebra 20 anos de estrada

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:59

Maneva transforma silêncio em música e celebra 20 anos de carreira com a mensagem leve e afetiva de “A Paz” Crédito: Reprodução

Depois de mais de um ano sem lançar música autoral, o Maneva escolheu voltar falando de um tema que sempre esteve no centro da sua trajetória: o amor como caminho e a paz como escolha. Lançada no último dia 4 de dezembro, a canção “A Paz” marca o início de um novo capítulo para a banda, que completa duas décadas de estrada apostando em uma mensagem direta, afetiva e atemporal.

Segundo o grupo, o período longe dos estúdios não foi vazio, mas necessário. “Depois de mais de um ano sem lançar música autoral, a gente precisava desse silêncio para entender onde estávamos como banda e como pessoas”, explicam. A pausa serviu como reflexão sobre a própria essência do Maneva e o que ainda faz sentido dizer através da música. “São 20 anos de estrada e percebemos que tudo o que realmente move a banda é esse desejo de espalhar amor e paz.”

A nova faixa nasce desse entendimento. “É uma música feita para quem quer se conectar com o sentimento puro do amor, sem pressa, só verdade”, definem. Para o grupo, “A Paz” dialoga diretamente com a história construída desde os primeiros passos no reggae. “Ela se conecta muito com a nossa história, porque desde o começo a gente fala disso. É quase como revisitar a nossa raiz, mas com a maturidade que só duas décadas vivendo de música dão.”

O processo de gravação também acompanhou esse clima de introspecção e leveza. Diferente de trabalhos anteriores, o Maneva entrou em estúdio sem urgência, respeitando o tempo da canção. “Esse foi, talvez, um dos processos mais leves que já vivemos em estúdio”, contam. A produção buscou simplicidade e organicidade, com cada elemento musical reforçando a mensagem central da faixa. “A produção foi muito orgânica, com cada instrumento colocado para reforçar essa mensagem de calma e de amor. Foi leve, intuitivo e exatamente o que a música pedia.”

Ao olhar para a própria trajetória, a banda vê “A Paz” como mais do que um lançamento pontual. A música simboliza uma virada de chave e um reencontro com o propósito inicial. “Representa uma nova fase. Depois de tantos anos, projetos e caminhos que percorremos, ‘A Paz’ chega como um lembrete do porquê começamos.”